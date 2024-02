Câncer: estresse contribui com aumento do tumor, mostra estudo

Um estudo feito por pesquisadores do Laboratório Cold Spring Harbor, dos Estados Unidos, mostra pela primeira vez evidências de que o estresse crônico pode piorar um quadro de câncer e levar à metástase.

A descoberta, feita a partir de um experimento com ratos de laboratório com câncer de mama, foi publicada na revista Cancer Cell, na quinta-feira (22/2).

“O estresse é algo que realmente não podemos evitar em pacientes com câncer. Você pode imaginar que se for diagnosticado, não consegue parar de pensar na doença, no tratamento ou na família. Portanto, é muito importante compreender como o estresse atua sobre nós”, considera o pesquisador Xue-Yan He, do Laboratório Cold Spring Harbor, no trabalho.

De acordo com os autores do estudo, o estresse crônico leva à formação de “redes pegajosas” de neutrófilos, um tipo de glóbulo branco que ajuda o organismo a combater infecções e a curar lesões. Mas nesse caso, as redes facilitam a invasão das células cancerígenas nos tecidos.

Influência do estresse no câncer Os pesquisadores separaram os ratos com câncer de mama com metástase nos pulmões em dois grupos. Um deles foi colocado em uma rotina com situações de estresse – como flashes de luz, música alta ou privação de comida –, enquanto o outro seguiu em condições normais.

Os camundongos colocados sob estresse ​​apresentaram maior crescimento do tumor e um aumento de até quatro vezes nas metástases para os pulmões do que os animais do grupo controle.

O estresse também causou uma redução no número de células imunológicas, como células T e células natural killer (NK), ao mesmo tempo que aumentou o número de neutrófilos que viajam da corrente sanguínea e entram nos tumores.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (1)

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, para cada ano do triénio 2020/2022 serão registrados cerca de 625 mil casos da doença no Brasil Science Photo Library – STEVE GSCHMEISSNER, Getty Images

***foto-pessoa-sendo-examinada-por-suspeita-de-cancer-de-pele

Extremamente comum no país, o câncer de pele é caracterizado pelo aparecimento de tumores na pele em formato de manchas ou pintas com formatos irregulares. Relacionada à exposição prolongada ao sol, exposição a câmeras de bronzeamento artificial ou por questões hereditárias, a doença pode ser tratada através de cirurgias, radioterapia e quimioterapia miriam-doerr/istock

***foto-mulher-sem-blusa-com-simbolo-contra-o-cancer-de-mama

O câncer de mama é causado pela multiplicação descontrolada de células na mama. Apesar de ser comum em mulheres, a enfermidade também pode acometer homens. Entre os sintomas da doença estão: dor na região da mama, nódulo endurecido, vermelhidão, inchaço e secreção sanguinolenta. O tratamento envolve cirurgia para retirada da mama, quimio, radioterapia e hormonioterapia SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images

***foto-pessoa-segurando-simbolo-representando-luta-contra-cancer-de-prostata

Mais frequente em homens, o câncer de próstata apresenta os seguintes sintomas: sangue na urina, dificuldade em urinar, necessidade de urinar várias vezes ao dia e a demora em começar e terminar de urinar. Cirurgia e radioterapia estão entre os tratamentos da doença Getty Images

***foto-mulher-segurando-garganta

Embora possa estar relacionado com hipertireoidismo, tabagismo, alterações dos hormônios sexuais e diabetes, por exemplo, o câncer de tireoide ainda não é bem compreendido por especialistas. Apesar disso, tratamentos contra a doença envolvem terapia hormonal, radioterapia, iodo radioativo e quimioterapia, dependendo do caso getty images

***especial-cancer-no-pulmao.jpg

O câncer de pulmão é um dos tipos com maior incidência no Brasil. Relacionado ao uso ou exposição prolongada ao tabagismo, tem como principais sintomas a falta de ar, dores no peito, pneumonia recorrente, bronquite, escarro com sangue e tosse frequente. A doença é tratada com quimioterapia, radioterapia ou/e cirurgia BSIP / getty images

***foto-oferecendo-cigarro-e-outro-negando

No Brasil, o carcinoma epidermoide escamoso tem a maior incidência entre os canceres de estômago. Os tratamentos envolvem cirurgia ou radioterapia e quimioterapia iStock

***foto-homem-deitado-com-parte-do-tronco-vermelho.jpg

O câncer de estômago é diagnosticado após a identificação de tumores malignos espalhados pelo órgão e que podem aparecer como úlceras. Relacionado à infecções causadas por Helicobacter Pylori, pela presença de úlceras e de gastrite crônica não cuidada, por exemplo, a doença pode causar vômito com sangue ou sangue nas fezes, dor na barriga frequente e azia constante Smith Collection/Gado/ Getty Images

***Desenho-útero-com-focos-do-cancer-no-colo-do-útero

O câncer de colo de útero tem como sintomas sangramento vaginal intermitente, dor abdominal relacionada a queixas intestinais ou urinárias e secreção vaginal anormal. O tratamento envolve quimio, radioterapia e cirurgia Science Photo Library/GettyImages

***foto-dentista-consultanso-boca-paciente

O câncer de boca é uma doença que envolve a presença de tumores malignos nos lábios, gengiva, céu da boca, língua, bochechas e ossos. É mais comum em homens com mais de 40 anos e tem como sintomas feridas na cavidade oral, manchas na língua e nódulos no pescoço, por exemplo. O tratamento envolve cirurgia, quimio e radioterapia Pexels

De acordo com o estudo, a corticosterona (hormônio do estresse) levou a disseminação do câncer e causou a formação de lesões nos pulmões dos ratos.

“A redução do estresse deve ser um componente do tratamento e prevenção do câncer”, afirma a professora Linda Van Aelst, do Cold Spring Harbor Lab.

Os autores do experimento consideram que, embora os resultados parecem confirmar que o estresse promove o crescimento do câncer, eles não provam que viver sob estresse é um fator de risco para desenvolver tumores.

