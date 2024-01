Candidato é preso em flagrante com câmera e ponto em prova do Detran

Um candidato, de 29 anos, foi preso em flagrante usando uma microcâmera e um ponto eletrônico durante a prova teórica para o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN), etapa essencial para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso aconteceu na última segunda-feira (22/1) em Natal, na Central do Cidadão da Zona Sul.

De acordo com o Detran, o homem estava com uma microcâmera “menor que um botão” na camisa, um ponto eletrônico “menor que um caroço de feijão” e um modem de internet, que estava preso ao tórax.

“Ele usava o ponto para ouvir as orientações, a câmera na roupa para filmar a prova e o modem ficava preso por essa cinta bege por dentro da camisa”, explicou o órgão.

Candidato foi encontrado com microcâmera presa à camisa, ponto eletrônico e um modem de internet, que estava preso ao tórax com uma cinta bege. — Foto: Cedida ao G1 O candidato foi encaminhado para a Central de Flagrantes e foi preso. Ele já passou por audiência de custódia e deve responder pelo crime na Justiça. “Estamos atentos e monitorando, e esperamos que esse caso sirva de exemplo para mostrar que é melhor estudar e ser aprovado, em vez de passar por esse tipo de constrangimento e ter que responder à Justiça”, destacou o Detran-RN.

Segundo a Coordenadoria de Habilitação do Detran, os candidatos que reprovaram no teste teórico e depois eram aprovados já estavam sendo monitorados. Alguns dos candidatos chegavam a passar na prova com até 100% de acerto.