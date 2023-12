Cantor gospel Pedro Henrique que morreu durante show em Feira de Santana, tornou-se pai recente

O cantor e compositor gospel Pedro Henrique, que morreu nesta quinta-feira (14) após ter um infarto fulminante durante um show em Feira de Santana, deixa uma esposa e filha recém-nascida.

A primeira filha do cantor, Zoe, nasceu em 19 de outubro, há menos de dois meses. A menina é fruto do casamento de Pedro com a influenciadora cristã Suilan Barreto. O casal está junto há cerca de 10 anos. No perfil dela, há diversos vídeos comemorando a chegada da filha do casal. No dia do nascimento, ambos postaram que esse era o dia mais feliz da vida deles. Zoe nasceu prematura, com 33 semanas e 4 dias de gestação.