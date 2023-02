Cantor Péricles é assaltado e tem carro de luxo roubado

O cantor Péricles foi assaltado na noite desta quinta-feira (16), e teve o carro roubado em Santo André, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. O cantor estava com a família no momento da ocorrência.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o artista e sua família são abordados por um homem de capuz enquanto caminham em direção ao veículo por volta de 20h25. O carro de luxo é avaliado em R$ 300 mil.

A assessoria do cantor disse à reportagem que Péricles e todos os que estavam com ele estão bem – e que não será divulgado nenhum outro detalhe sobre o assalto sofrido. “Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem”, informa a imprensa do pagodeiro.