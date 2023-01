Capital Inicial traz a Brasíla show que comemora 40 anos da banda

Uma das maiores bandas do país volta a Brasília com a turnê Capital Inicial 4.0. Em 27 de maio, o público brasiliense poderá assistir ao show de Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 22h. Ingressos digitais já à venda on-line.

Dinho Ouro Preto, vocalista da banda, falou sobre quais são suas expectativas para o evento que marca as quatro décadas da banda. “Essa turnê é uma das coisas mais ambiciosas que já colocamos de pé. São poucos shows e acredito que isso deixa mais irresistível tudo o que estamos preparando, o cenário, as luzes, a produção. É imperdível”, destacou o cantor.

Capital Inicial The Killers Dinho Ouro Preto Brandon Flowers

Dinho relatou que Brandon Flowers cantou Sozinho para ele antes de subir ao palco

Brasília (DF), 14/11/2022. Banda Capital Inicial é o terceiro grupo a se apresenta em abertura do show do The Killers.

Dinho Ouro Preto é vocalista do Capital Inicial

Foto: Andressa Anholete/Especial para o Metrópoles

Foto: Andressa Anholete/Especial para o Metrópoles

Quatro décadas de história da banda estão depositadas no repertório que abrange músicas já conhecidas, novidades e versões inéditas dos clássicos hits. O projeto é uma comemoração do legado do grupo, com foco no futuro e na conexão cada vez mais forte com o público.

O evento conta com a direção musical de Dudu Marote, produção executiva de Fernando Tidi, direção-geral de Luiz Oscar Niemeyer e direção executiva de Luiz Guilherme Niemeyer. A direção de arte é assinada por Batman Zavareze, projeto de iluminação por Cesio Lima, direção de animação por Eduardo Souza e direção de fotografia por Márcio Zavereze. Os arranjos são da própria banda com Dudu Marote.

Capital Inicial 4.0

Dia 27 de maio (sábado), às 22h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental). Ingressos variam de R$ 100 (poltrona superior) a R$ 2.000 (camarote inferior). À venda on-line. Não recomendado para menores de 16 anos.