Capitão Wagner e Sarto lideram disputa pela Prefeitura de Fortaleza

Pesquisa Atlas Intel ,realizada de 25 a 30 de dezembro de 2023, aponta empata técnico entre ex-deputado e atual prefeito

O ex-deputado federal Capitão Wagner (esq.) e o prefeito José Sarto (dir.) estão empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de Fortaleza Agência Câmara – Reprodução/Facebook

PODER360 1.jan.2024 (segunda-feira) – 23h10



Pesquisa Atlas Intel divulgada no domingo (31.dez.2023) mostra o ex-deputado Capitão Wagner (União) empatado com José Sarto (PDT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Wagner obteve 28,6% das intenções de voto. O atual prefeito da capital cearense tem 25,6% das citações. O deputado estadual Evandro Leitão (PT) aparece com 14,2%.

A pesquisa entrevistou 800 pessoas da cidade de Fortaleza por meio de uma metodologia chamada recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). O levantamento foi realizado de 25 de dezembro de 2023 a 30 de dezembro de 2023. A margem de erro é de 3 p.p. para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Eis a íntegra (PDF – 6 MB).

Eis o 1º cenário eleitoral do 1º turno para prefeito de Fortaleza:

No 2º cenário pesquisado, com a representante do PT sendo a deputada e ex-prefeita Luizianne Lins, Sarto pontua 26%, seguido por Wagner, com 25,2% e Luizianne, com 15,3%. Eis o resultado:

A pesquisa perguntou também aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam o desempenho dos seguintes líderes de governo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Elmano de Freitas (PT) e José Sarto.

Eis como responderam:

A pesquisa Atlas Intel foi realizada em 5 capitais no fim de 2023, além de Fortaleza.

