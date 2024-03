Governo planeja churrascos com Lula para se aproximar do agro

Ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Pimenta (Secom) debatem a ideia, mas ainda não conversaram com o presidente

Há resistência da maior parte do agronegócio com a administração petista. Lula diz que o problema é “ideológico” Sérgio Lima/Poder360 – 27.jun.2023

Mateus Maia 1.mar.2024 (sexta-feira) – 18h10



Os ministros da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, e da Agricultura, Carlos Fávaro, estão debatendo a possibilidade de realizar churrascos periódicos na Granja do Torto para aproximar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do agronegócio. O petista ainda não foi informado sobre a ideia, mas o Poder360 apurou haver otimismo no Planalto sobre o aceite do presidente.

O encontro seria parecido com o que Lula fez com os líderes da Câmara dos Deputados, que ficou conhecido como o “happy hour” do petista. O governo repetirá a dose na próxima 3ª feira (4.mar.2024) com os líderes do Senado Federal.

Ao todo foram 25 convidados presentes no happy hour do petista. O encontro foi para distensionar o ambiente e buscar melhorar a relação com os deputados. Depois da reunião, o governo divulgou um calendário de liberação das emendas parlamentares.

No caso do agro, entretanto, ainda não há data nem periodicidade definidos ainda, que devem ser definidos depois da volta do presidente da viagem para a Guiana e São Vicente e Granadinas.

A intenção dos ministros, porém, devem seguir o mesmo objetivo que o happy hour com congressistas, já que o agronegócio é um setor muito identificado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e há resistência da maior parte do grupo com a administração petista.

Em junho de 2023, Lula disse mais de uma vez que seu problema com o agronegócio é “ideológico”, e não ligado a questões econômicas. O governo quer mudar essa imagem, dizendo que o maior Plano Safra, para financiar as colheitas do Brasil, foi feito em 2023. O fato é repetido pelos petistas toda vez que o tema entra na pauta.

“Eu tenho noção do que fizemos, tenho noção que o problema deles conosco é ideológico. Não é de dinheiro. Vamos fazer um bom plano Safra porque queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, plantando cada vez mais, para a gente continuar exportando”, disse Lula.