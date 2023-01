Cappelli visita STF para apresentar resultados de intervenção

Nesta terça-feira (17/1), o interventor da segurança pública no Distrito Federal, Ricardo Cappelli, visitou o Supremo Tribunal Federal (STF). O interventor foi recebido pela presidente da corte, Rosa Weber.

Segundo o interventor, a visita teve como objetivo apresentar os primeiros resultados da intervenção federal e reforçar os laços de cooperação com a área de segurança da corte.

Visitei hoje a presidente do STF, ministra Rosa Weber, que estava acompanhada do Dr. Rogério Galloro e do Dr. Marcelo Schettini. Fui apresentar os primeiros resultados da intervenção federal e reforçar os laços de cooperação com a área de segurança da Corte. pic.twitter.com/XMzsvky11w

— Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 17, 2023

O encontro ainda contou com a presença do ex diretor-geral da Polícia Federal Rogério Galloro e do secretário de segurança institucional, Marcelo Schettini.

O prédio do Supremo Tribunal Federal, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi alvo de extremistas no último 8 de janeiro. O local foi depredado por bolsonaristas inconformados com o resultados das eleições.

Entre os estragos ao edifício, estão paredes e vidraças quebradas, além de bustos de autoridades e obras de arte depredados. Nas salas com mesas de trabalho, houve a destruição de aparelhos como computadores e televisões.

De acordo com lista divulgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal nesta terça-feira (17), 1.382 pessoas seguem presas por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.