Caravelas entre as dez cidades baianas que receberão recursos programa Saneamento para Todos

O município de Caravelas está entre dez municípios baianos que serão beneficiados pelo protocolo de intenções que prevê R$ 730 milhões para financiamento de obras de saneamento básico e esgotamento sanitário para a Bahia em parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA).

O acordo entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal aconteceu na tarde desta terça-feira 18, na Sala das Cidades e Estados, em Lauro de Freitas, que é um dos 74 espaços da instituição instalados no Brasil esse ano e também foi inaugurado durante o ato de assinaturas com o Governo do Estado e com prefeituras da Bahia. Estiveram presentes o Governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o Presidente da Embasa, Leonardo Goés, e outros representantes do governo.

“Ter saneamento básico significa garantir às famílias o conforto de receber água tratada, ver o esgoto sendo tratado. Mas, também envolve saúde, contribuindo para a redução dos custos no setor, e economia”, explicou o governador.

“Assinamos um protocolo de intenções que trata de R$ 730 milhões, distribuídos entre esses municípios, para universalizar o saneamento na Bahia. Há tempos não ocorre um financiamento como esse aqui no estado”, destacou Leonardo Góes, presidente da Embasa.

Cerca de 1,3 milhão de pessoas serão beneficiadas pelas obras, que receberá o apoio do programa Saneamento para Todos, do Governo Federal. O recurso para as obras já começa a ser repassado pela Caixa Econômica em agosto desse ano, mas ainda virão as etapas de licitações, contratos, projetos e análises por parte da equipe técnica da Embasa.