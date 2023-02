Carnaval com chuva? Veja como deve ficar o tempo durante o feriado

Por ser um dos maiores eventos do ano, o carnaval deverá levar milhões de foliões às ruas de todo o Brasil. Esse será o primeiro carnaval de rua desde 2020 e, por isso, deve movimentar uma grande quantidade de pessoas. Entretanto, aqueles que esperam dias com sol e calor devem se preparar para um cenário diferente. Diversas cidades com celebrações tradicionais, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro deverão registrar pancadas de chuva ao longo do feriado, enquanto São Paulo enfrentará uma grande quantidade de chuvas. Na capital, a previsão para os últimos três dias de carnaval é de chuva durante dia e noite e máxima de 20º C. Ainda no Sueste, Belo Horizonte e Vitória devem registrar chuvas passageiras e irregulares. No Sul, Curitiba deve registrar pancadas de chuva e temperaturas oscilando entre 13ºC e 20º C. Florianópolis também teve ter chuvas, mas com temperaturas mais alta. Já em Porto Alegre, não deve chover durante o carnaval na capital gaúcha.

No Nordeste, que abriga alguma das mais tradicionais celebrações do país, o carnaval terá muito calor, com chuvas rápidas na maioria das capitais. Entretanto, partes do Ceará e do Maranhão devem registrar chuvas volumosas e persistentes. No Norte, a maior parte das capitais deverão ter dias quentes, com chuvas passageiras durante as festas. Por fim, no Centro-Oeste, Goiânia deverá ter chuvas nos últimos três dias. Cuiabá terá temperaturas oscilando entre 19º C e 31º C, enquanto Campo Grande deve resgitrar mínima de 15ºC e máxima de 26º C. Mas ambas as capitais deverão registrar chuva durante o carnaval.