Curitiba: idosa tem braço dilacerado após ataque de cão e é internada

Brasil

A idosa é uma das quatro vítimas atendidas no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, após ataque de cachorros nesta sexta-feira (17/2) Banda B

17/02/2023 20:47, atualizado 17/02/2023 20:47

Cristiano Vaz/Banda B

Uma idosa de 61 anos foi socorrida com vários ferimentos após ser atacada por um cachorro, na tarde desta sexta-feira (17/2), no bairro Fanny, em Curitiba, capital do Paraná.

Segundo informou a vítima ao Corpo de Bombeiros, a tutora do animal é sua filha, que não estava em casa no momento do ataque.

Mais sobre o assuntoBrasil

Cachorro que vivia acorrentado é resgatado em GOBrasil

Vídeo: homem que matou cachorro em terminal de Curitiba é presoBrasil

Bandidos invadem casa e levam carro e cachorro da família na ParaíbaBrasil

BA: criança de 3 anos morre após ser atacada por cachorro rottweilerConfira mais informações no Banda B, parceiro do Metrópoles.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

cachorroIdosacuritiba

Mais lidas Políticahá 12 horas

PF acha três digitais em minuta do golpe encontrada na casa de TorresLeo Diashá 11 horas

Guarda do filho e pensão: Justiça define relação de Babal e EmilyTelevisãohá 11 horas

Apresentador se demite de TV após ser rejeitado para comandar programaBrasilhá 1 dia

Personal é preso suspeito de infectar mulheres com HIV de propósitoSaúdehá 4 dias

Estudo sugere que desenvolvimento de Alzheimer está ligado à frutose Últimas notícias Futebol

Botafogo x Flamengo no DF: público geral já pode comprar ingressoJogão trazido pelo Metrópoles Sports será no dia 25 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca

Brasil

Moraes determina que PF envie, em 24h, minuta golpista ao TSEDecisão de Alexandre de Moraes acontece após TSE manter a minuta de decreto golpista na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro

Brasil

Senado inicia reposição de carpetes danificados na invasão de 8/1Não foi possível recuperar a maior parte do material do Senado, que ficou inundado e foi corroído pelo uso de extintores de incêndio

Futebol

Nottingham Forest x ManCity: onde assistir, horário e escalaçõesO Manchester City assumiu a liderança da Premier League após vencer o Arsenal por 3 x 1, com gols de De Bruyne, Grealish e Haaland

Brasil

Loterias: Quina sorteia R$ 1,4 milhão nesta sexta; veja o resultadoOs números dos sorteios foram anunciados às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHelo