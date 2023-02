Carnaval terá 80 linhas de ônibus circulando 24h; veja como será esquema

A prefeitura de Salvador divulgou a operação para transporte durante o Carnaval de 2023, que começa na semana que vem. Em coletiva nesta terça-feira (7), o prefeito Bruno Reis informou que serão 300 linhas de ônibus circulando durante a folia, 80 delas funcionando durante 24 horas, com três corredores exclusivos na Avenida Centenário, Avenida Oceânica e no Dique do Tororó.Serão ao todo 10.000 rodoviários trabalhando.

Para o período, pontos especiais serão criados no Vale do Canela (em frente ao Viaduto Menininha do Gatois), na Avenida Garibaldi (em frente ao Monumento Cleriston Andrade), na Avenida Centenário (próximo ao Calabar/Transfer) e Praça Cayrú (Elevador Lacerda).

Táxis

Mais de 7240 táxis estão cadastrados para circular durante o Carnaval. Dezessete pontos vão servir para embarque e desembarque de passageiros, confira:

Vale do Canela (Viaduto Menininha do Gatois) Colégio Central (Avenida Joana Angélica Politeama de Cima (em frente ao Instituto Feminino da Bahia) Estação da Lapa (parte interna da Estação) Barroquinha (ao lado do posto policial) Rua do Tijolo (ao lado do Viaduto da Sé) Ondina (Av. Ocêanica próximo a Rua Senta Pua) Rua Edgard Mata (perpendicular à Avenida Milton Santos) Avenida Centenário (último retorno/próximo à Rua Airosa Galvão) Praça Cayrú (em frente ao Elevador Lacerda) Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos) Ladeira do Taboão Porto da Barra Avenida Garibaldi Avenida França Dique do Tororó

Expresso Carnaval

O Expresso Carnaval vai ofertar 70 veículos com ar-condicionado, divididos em cinco linhas. A passagem, ida e volta, custará R$ 15. Confira as linhas:

Salvador Shopping x Ondina (Praça do Sol / Isba)

Salvador Shopping x Barra (atrás do Victotria Center)

Salvador Norte Shopping x Barra (atrás do Victotria Center)

Salvador Norte Shopping x Graça

Ascensores

Veja como será o funcionamento dos ascensores durante o Carnaval:

Elevador Lacerda: funcionamento gratuito, 24h, das 7h do dia 16/02 às 22h do dia 22/02;

Plano Inclinado Liberade – Calçada: funcionamento gratuito, atendimento ampliado das 6h às 22h de 26/02 a 21/02

Demais ascensores (Gonçalves, Pilar e Taboão): funcionarão normalmente até sexta (17) e retornam à operação na quarta-feira (22)