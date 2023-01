Carro bate em caixa coletora e pega fogo durante perseguição policial em Salvador

Um que havia sido roubado bateu em uma caixa coletora de lixo e pegou fogo durante uma perseguição policial nas proximidades da BR-324, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (26),

Por volta das 16h290, policiais militares da 31ª CIPM realizavam rondas quando avistaram um veículo realizando manobras perigosas. Os ocupantes do carro, ao notar a presença dos pms, efetuaram disparos de arma de fogo, havendo o revide.

Durante a perseguição, o automóvel em fuga bateu em outros veículos, além de ferir um motociclista. Ao chegar na entrada da Estação Pirajá, o carro colidiu com a caixa coletora.

Os suspeitos fugiram e, antes que o fogo se expandisse, os militares socorreram o proprietário do veículo, que estava sendo mantido refém pelos criminosos desde o roubo do carro, e o motociclista ferido para o Hospital do Subúrbio, uma vez que ambos apresentavam escoriações e se queixavam de dores pelo corpo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).