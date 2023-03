Carro da irmã de Cara de Sapato é atingido por caminhão no Rio

Wilma Monteiro, mãe de Cara do Sapato, ex-BBB23, revelou que Caroline Oliveira, irmã do lutador, sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro. De acordo com a matriarca da família, o automóvel da jovem foi atingido por um caminhão nessa quinta-feira (30/3), mas nada de grave aconteceu.

“Não poderia passar o dia de hoje sem agradecer profundamente ao senho e testemunhar o grande livramento que Ele deu à minha filha esta noite! Um caminhão atravessou o caminho dela num cruzamento e bateu direto na porta dela”, explicou Wilma.

Wilma Monteiro revelou que Caroline Oliveira, irmã do Cara de Sapato, sofreu acidente no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Imagem do acidente de Caroline Oliveira. Ela não teve nada.Reprodução/Instagram

Cara de SapatoReprodução/Instagram

Ele é lutadorFoto: Divulgação/Globo

A mãe de Cara de Sapato pediu para os fãs continuarem em oração. “Só queria dizer que permaneçam sempre em oração por seus filhos e familiares, pois Deus ouve nossas orações e em tudo tem propósito. ‘Ele é bom o tempo todo’ e não larga a mão de quem o busca de todo coração”, pontuou.

Ao final de seu texto, Wilma Monteiro explicou que Carolina está bem. “Concluo: ela está bem! Não teve nada”, finalizou.