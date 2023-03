Whindersson Nunes anuncia participação em torneio mundial de boxe

No Instagram, Whindersson Nunes contou aos seguidores que irá representar o Brasil no High Stakes, tonrneio de boxe de youtubers 07/03/2023 9:19, atualizado 07/03/2023 9:19

Foto: Instagram/Reprodução

Whindersson Nunes usou o Instagram na noite dessa segunda-feira (6/3) para contar aos 58 milhões de seguidores que irá participar de um torneio de boxe internacional pela primeira vez. O humorista irá representar o Brasil no High Stakes, o maior torneio de boxe com presença de youtubers do mundo.

Na publicação, Whindersson falou sobre os treinos: “Eu estou treinando igual uma cachorra porque já apanhei uma vez para um tetra campeão, não vou apanhar para um monte de laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo. Esqueça tudo. É o hype, único representante do Brasil nesse torneio. É isso! É só mais um das minhas loucuras, acostume-se”.

O piauiense Whindersson Nunes, de 27 anos, é comediante, youtuber, cantor e ator brasileiro, conhecido pelos seus vídeos de humor no YouTubeReprodução/Instagram

Em outubro de 2016, a conta dele no Youtube se tornou o canal brasileiro com mais inscritos na plataforma. Atualmente, ele possui mais de 43 milhões de inscritos e mais de 3 bilhões de visualizações Reprodução/Instagram

Whindersson, além de produzir vídeos, ainda faz stand up pelo Brasil e pelo mundo. Ele já apresentou os espetáculos Standapiando, Marmininu, Eita Casei e ProparoxítonaReprodução/Instagram

Em 2016, o artista e a cantora Luísa Sonza começaram a namorar. Após dois anos, anunciaram o casamento Reprodução/Instagram

O comediante deixou de trabalhar durante alguns meses para iniciar um tratamento contra depressão, em 2019. Whindersson declarou que uma das causas para o agravamento da doença foi o fato de ter presenciado a situação de pobreza na cidade de Beira, em Moçambique, local no qual fez um showReprodução/Instagram

Em 2020, seguidores começaram a especular que o relacionamento com Luísa estaria em crise, e eles anunciaram o término do casamento. O assunto foi um dos mais comentados na época, o que rendeu especulações de que ela teria traído o ex-maridoReprodução/Instagram

Em um trecho da autobiografia Vivendo Como Um Guerreiro, o artista revelou que se afundou em drogas após o término com Sonza. “Reconheço que errei, que as drogas foram me destruindo (…) Não havia mais intervalos entre as drogas”, contouReprodução/Instagram

Alguns meses após a separação, Whindersson confirmou que estava namorando a influencer Maria Linna. No início do ano seguinte, o casal divulgou que esperava o primeiro filho Reprodução/Instagram

João Miguel nasceu prematuro, de 22 semanas. Dois dias após o nascimento, a criança morreu. Alguns meses depois, Whindersson e Maria Linna confirmaram o fim do noivadoReprodução/Instagram

Fã de tatuagens, o comediante coleciona vários rabiscos pelo corpo, entre eles, desenhos no rosto. Ele tem um chapéu de cangaceiro acima da sobrancelha, uma lágrima abaixo do olho, a frase “live like a warrior” (viva como um guerreiro), além de uma pequena cruz acompanhada das iniciais JMReprodução/Instagram

Em janeiro de 2022, Whindersson anunciou que iria lutar contra o ex-atleta Popó. Juntos, eles receberam R$ 12 milhões pela disputa, que não passou de uma luta de exibiçãoReprodução/Instagram

O nome de Whindersson também esteve envolvido em polêmicas após a mãe do humorista criticar as famílias de Luísa e Maria, suas ex-norasReprodução/Instagram

Vale lembrar que a última luta do humorista foi contra o lutador Popó, em janeiro de 2022. Apesar de ser uma luta de caráter de exibição, com muito respeito entre as partes, eles atuaram para valer. O duelo terminou empatado para a alegria dos competidores.

Nos comentários da publicação de Whindersson, fãs e amigos vibraram com a novidade. “Nosso monstro”, disse o cantor Major RD. “Vai arrasar”, comentou a ex-BBB Natália Deodato. “Vai que vai! Muito feliz por você. Me chama para assistir você dando porrada nos gringos”, torceu o youtuber Daniel Molo.

Confira a publicação:

