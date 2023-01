Carro fica destruído após acidente na Avenida Orlando Gomes

Uma batida envolvendo dois carros aconteceu na Avenida Orlando Gomes durante a madrugada desta terça-feira (10). O Núcleo de Operação Assistida (NOA), da Superintendência de Trânsito (Transalvador) não soube precisar o horário, mas informou que o acidente não deixou vítimas.

Ainda segundo o NOA, não se sabe a causa do ocorrido, que foi registrado apenas às 7h, e os envolvidos recorreram a um guincho particular para a remoção dos veículos. A batida foi no sentido Orla e não chegou a causar congestionamento na via.