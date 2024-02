Casa da mãe de Davi, do BBB24, corre risco de deslizamento

Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, do BBB24, está passando maus bocados durante a ausência do filho. Segundo o Splash, do UOL, a baiana recebeu uma notificação para desocupar o imóvel onde mora, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, por causa do risco iminente de um desabamento.

Motorista de aplicativo, Elisângela enfrenta dificuldades financeiras para encontrar um novo lar e, mesmo com a interdição da Defesa Civil de Salvador (Codesal), continua na casa, situada em um barranco. Diante da impossibilidade de sair da propriedade no momento, o órgão aconselhou que a mulher interditasse um dos quartos. Por causa disso, ela dorme na sala com a filha Maria Eduarda, de 7 anos.

Ainda segundo o Splash, a primeira notificação da Codesal foi enviada em novembro passado. “No fundo da casa há um deslizamento de terra mesmo com a lona que colocaram. Fui notificada para sair, evacuar esse imóvel imediatamente. Não posso ficar aqui”, contou Elisangela ao UOL. Não à toa, antes de entrar no reality, Davi prometeu uma casa nova à mãe.

