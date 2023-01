Casa de Vidro: Gabriel revela se é amigo do filho de Bolsonaro. Assista

O BBB23 nem começou e já está pegando fogo. Horas após a revelação dos participantes da Casa de Vidro, os internautas correram para as redes sociais para conhecer os quatro integrantes que concorrem a vaga dentro da casa mais vigiada do Brasil, porém nessa busca, o fato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renan, seguir o modelo Gabriel Tavares chamou a atenção da web e dividiu opiniões. A coluna LeoDias esteve no Via Parque Shopping, localizado na Barra, Zona Oeste do Rio, e conversou com Gabriel.

whatsapp-image-2023-01-10-at-11.47.31.jpeg

foto-gabriel-casa-de-vidro-bbb23-posando-em-praia-tatuagens

Gabriel está na casa de VidroReprodução/Instagram

foto-gabriel-participante-casa-de-vidro-bbb23-bebe-agua-e-da-joinha-confinamento-shopping-10012023

Gabriel, participante da Casa de Vidro do BBB23Reprodução/ Globo

foto-participantes-casa-de-vidro-bbb23-em-estreia-fazem-coração-pra-camera-10012023

BBB23: veja os perfis no Instagram dos participantes da Casa de VidroDivulgação

Gabriel-Tavares-Casa-de-Vidro-BBB23

BBB23: Gabriel Tavares se pronuncia após follow do filho de BolsonaroReprodução/Instagram

1abpecwjb9a2zie9u73jhuhic

Informado por nossa reportagem que Renan Bolsonaro o seguia nas redes sociais, o paulista afirmou: “Você que eu sou amigo dele? Se eu fosse amigo dele, eu seguiria ele de volta. Eu não sei, tenho bastante seguidores lá. Quem não deve, não teme. Às vezes, ele gosta do meu conteúdo e tal, o pai dele ficaria puto se soubesse que ele me segue”. Ao ser questionado se votou em Bolsonaro, o administrador fez o número 13 com os dedos afirmando ter votado no atual Presidente da República, Lula.

Quem é Gabriel Tavares?Gabriel tem 24 anos, nasceu em Ribeirão Preto (SP), é formado em administração e já ficou com Luisa Sonza e outras famosas. Você pode ter reconhecido Gabriel de algum lugar, pois, no passado, ele já gravou um vídeo com Anitta que viralizou no TikTok. À época, algumas pessoas apontaram que eles teriam ficado. Além disso, ele também já se relacionou com Luísa Sonza e Gabi Lopes.

Tavares tem mais de 50 tatuagens pelo corpo. Ele já falou sobre as primeiras impressões que as pessoas costumam ter dele: “Dá um tempinho pra me conhecer, eu pareço uma pessoa metida, cara de mal, mas eu sou bem pé no chão, vocês vão ver no decorrer do programa”.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.