Casal é preso com drogas que seriam vendidas em ‘rave’ no Sul da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal que transportava drogas escondidas dentro de um Hyundai/Hb20. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (29/12), em Itabuna, no sul da Bahia.

Tudo começou por volta das 18h00, durante ações de combate ao crime na altura do quilômetro Km 502 da BR 101, quando uma equipe da PRF flagrou o carro transitando em zigue-zague na rodovia. Os PRFs conseguiram interceptar o carro e na abordagem constataram que o veículo era conduzido por uma mulher de 25 anos.

Ao se aproximarem para os procedimentos de fiscalização, os policiais notaram que a mulher apresentava um comportamento estranho, fala desconexa e estava eufórica.

Foi feita uma vistoria no interior do automóvel e ao verificarem o painel do veículo, os PRFs encontraram 91 comprimidos de ecstasy, 41 invólucros de metafetamina MDMA e mais uma porção de maconha prensada.

O passageiro, um homem de 29 anos, confessou ser o responsável pelo transporte das drogas. Ele disse também que todo o material ilícito seria comercializado durante uma festa ‘rave’. Sobre o comportamento da namorada dele, o homem relatou que ela diluiu comprimidos de ecstasy em uma garrafa com água e vinha fazendo uso da mistura (água+droga) durante o trajeto da viagem.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal e em seguida a ocorrência foi apresentada a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Itabuna (BA). Inicialmente, responderão pelo crime de tráfico de drogas.