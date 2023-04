Caso Regiane: corpo de estudante apresentava sinais de golpes de faca

O delegado da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) Thiago Oliveira afirmou, em coletiva realizada nesta quinta-feira (27/4), que Sérgio Alves da Silva, 42 anos, disse para Regiane da Silva Oliveira, 21, que a liberaria após estuprá-la, caso ela fizesse o que ele pedia. O corpo da estudante, que estava desaparecida desde 17 de abril, foi encontrado em uma área de mata em Planaltina (GO), no Entorno do Distrito Federal e apresentava ferimentos compatíveis a golpes de faca.

Segundo o criminoso, a arma branca usada no crime foi jogada em um rio da região.

De acordo com as informações iniciais obtidas pelos investigadores, Sérgio não conhecia Regiane. “Ela tinha muita certeza de que seria liberada”, disse Thiago.

Regiane foi abordada por Sérgio em 17 de abril, por volta das 20h. A todo momento, ela era ameaçada por uma faca. Segundo a PCDF, o homem matou a estudante por medo dela registrar ocorrência de estupro. Em 18 de abril, após matá-la, o suspeito enterrou o corpo, que ficou desaparecido por cerca de sete dias.

Ainda segundo o delegado, após cometer o crime, Sérgio tentou roubar um carro para conseguir dinheiro e fugir. Porém, ele só conseguiu roubar um celular. Ao não conseguir fugir, o suspeito teria tentado tirar a própria vida por receio de retornar à prisão, da qual era considerado foragido desde 2 de abril, por não voltar de um Saidão.

A princípio, Sérgio será indiciado por sequestro e homicídio qualificados. As penas somadas podem chegar até 85 anos de prisão.

Suspeito pelo desaparecimento de Regiane é preso no Entorno do DF

Natural da Bahia, Regiane tinha se mudado para o Distrito Federal há pouco mais de seis meses. Na capital do país, retomou os estudos por meio do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Centrão.

REGIANE

A estudante Regiane da Silva Oliveira tinha 21 anosReprodução

WhatsApp Image 2023-04-27 at 10.32.52

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) localizou corpo em uma mata, na divisa entre Planaltina e Estância Mestre D’ArmasBreno Esaki/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-04-27 at 10.32.51

Investigadores suspeitavam de que corpo fosse de Regiane, desaparecida desde 17 de abrilBreno Esaki/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-04-27 at 10.58.45

Familiares de Regiane aguardaram por notícias no local onde corpo foi encontradoBreno Esaki/Metrópoles

Josimar da Silva, primo de Regiane

Jorismar da Silva, primo de RegianeBreno Esaki/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-04-27 at 10.32.51 (1)

Mochila da jovem estava na região, às margens do Rio Mestre D’ArmasBreno Esaki/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-04-27 at 10.32.50

Na madrugada, o principal suspeito de matar a jovem, Sérgio Alves da Silva, 42, chegou a levar os investigadores para o possível local onde a estudante estaria enterradaBreno Esaki/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-04-27 at 10.58.45 (1)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atuou nas buscasBreno Esaki/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-04-27 at 10.32.50 (1)

Vítima foi vista pela última vez ao sair do Centro de Ensino Médio (CEM) 1 de Planaltina (DF), conhecido como CentrãoBreno Esaki/Metrópoles