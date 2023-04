Cavaleiro Sports comemora Top-5 entre equipes na Stock Car e duas vitórias na Fórmula 4

A equipe Cavaleiro Sports terminou o fim de semana de provas no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), cheia de motivos para comemorar. Na Stock Car, depois de conseguir seu primeiro Q3 da classificação na temporada, Denis Navarro cravou dois Top-10, ao chegar em sexto na corrida 1 e décimo na segunda prova, com Marcos Gomes fechando a corrida em P12. Na corrida 2, o campeão de 2015 sofreu com toques e incidentes, o que causou seu abandono. Pela Fórmula 4, Vinícius Tessaro venceu duas das três corridas disputadas da etapa de abertura do campeonato. O time ainda teve Mateus Callejas conuistando o terceiro lugar, na corrida 2.

Os resultados do fim de semana na Stock Car mantiveram a Cavaleiro no Top-5 entre as equipes: após duas etapas, o time está na quinta posição da tabela, com 77 pontos. Entre os pilotos, Denis Navarro é o nono colocado, com 41 pontos, e Marcos Gomes o 12º colocado, com 36 pontos. Na disputa da categoria de monopostos, Tessaro encerrou o fim de semana na liderança da classificação, com 52 pontos conquistados.

A Stock Car volta às pistas no dia 21 de maio, para a terceira etapa da temporada, no circuito de Tarumã, em Viamão (RS), enquanto a Fórmula 4 terá sua próxima corrida outra vez em Interlagos, nos dias 8 e 9 de julho. Antes disso, a Cavaleiro Sports terá pela frente no próximo fim de semana a abertura da Copa HB20 em 2023, com a pilota Thaline Chicoski.

Veja o que disseram os pilotos Cavaleiro Sports sobre o fim de semana:

Denis Navarro: “Saímos com o gostinho de que conseguiríamos mais pontos na segunda corrida. A equipe fez um belo trabalho. Estamos no bolo e estou muito feliz com o desempenho da equipe”.

Vinícius Tessaro: “Não tenho palavras para descrever um fim de semana que foi quase perfeito. Muito feliz com o resultado! Somos líderes do campeonato e é mérito da equipe de novo, que fez um trabalho incrível durante o fim de semana, porque o carro esteve impecável em todas as corridas. Tinha um bom ritmo, então agora é só agradecer a Deus e à minha família por tudo”.

BRB Fórmula 4 Brasil, etapa 1, Interlagos, Corrida 1:

1º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 17 voltas em 27min40s878

2º – Luan Lopes (TMG Racing), a 0s626

3º – Álvaro Cho (TMG Racing), a 9s984

4º – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4), a 13s151

5º – Nelson Neto (Oakberry Bassani F4), a 21s940

6º – Arthur Pavie (Oakberry Bassani F4), a 22s287

7º – Mateus Callejas (Cavaleiro Sports), a 25s351

8º – Alexandre Machado (Oakberry Bassani F4), a 38s021

9º – Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports), a 49s353

10ª – Cecília Rabelo (Cavaleiro Sports), a 1 volta

11ª – Rafaela Ferreira (TMG Racing), a 1 volta

12º – João Tesser (TMG Racing), a 1 volta



Corrida 2:

1º – Nelson Neto (Oakberry Bassani F4), 11 voltas em 20min19s452

2º – Álvaro Cho (TMG Racing), a 1s599

3º – Mateus Callejas (Cavaleiro Sports), a 2s690

4º – João Tesser (TMG Racing), a 5s366

5º – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4), a 6s530

6ª – Rafaela Ferreira (TMG Racing), a 6s892

7º – Luca Zucchini (TMG Racing), a 7s937

8º – Arthur Pavie (Oakberry Bassani F4), a 24s983

9º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), a 28s664

10ª – Cecília Rabelo (Cavaleiro Sports), a 38s939



Não completou

Luan Lopes (TMG Racing), a 10 voltas

Desclassificado

Alexandre Machado (Oakberry Bassani F4)



Corrida 3:

1º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 17 voltas em 27min46s333

2º – Álvaro Cho (TMG Racing), a 2s439

3º – Luan Lopes (TMG Racing), a 3s177

4º – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4), a 4s962

5º – João Tesser (TMG Racing), a 6s168

6º – Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports), a 15s858

7º – Arthur Pavie (Oakberry Bassani F4), a 16s308

8º – Nelson Neto (Oakberry Bassani F4), a 24s808

9ª – Rafaela Ferreira (TMG Racing), a 26s132

10º – Mateus Callejas (Cavaleiro Sports), a 26s361

11ª – Cecília Rabelo (Cavaleiro Sports), a 34s997

12º – Alexandre Machado (Oakberry Bassani F4), a 2 voltas



Classificação do campeonato após uma etapa:

1º – Vinícius Tessaro, 52 pontos

2º – Álvaro Cho, 47

3º – Luan Lopes, 34

4º – Matheus Comparatto, 30

5º – Nelson Neto, 29

6º – João Tesser, 18

7º – Mateus Callejas, 17

8º – Arthur Pavie, 14

9º – Lucca Zucchini, 12

10ª – Rafaela Ferreira, 6

11º – Alexandre Machado, 4

12ª – Cecília Rabelo, 1

MS2 Comunicação