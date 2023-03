Cavalo morre em set de Senhor dos Anéis e ONG reage: “Exploração”

Um dos cavalos usados no set de gravação da série “Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder” morreu na última semana. Durante gravações de cenas da segunda temporada do seriado, o animal veio a óbito, instigando declarações de organizações pelos direitos animais.

De acordo com um dos porta-vozes dos Estúdios Amazon, o motivo da morte do animal foi “insuficiência cardíaca”, determinada após a realização de uma “necrópsia independente” por parte da organização da empresa. As informações são da revista Entertainment Weekly.

“O incidente ocorreu pela manhã, enquanto o cavalo estava sendo exercitado antes dos ensaios. (…) As filmagens ainda não haviam começado. Um veterinário e um representante da American Humane Association estavam presentes no momento”, informa a nota oficial.

ONG de direitos animais se pronuncia

A vice-presidente sênior do PETA, ou Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, em português, fez declarações sobre a notícia. De acordo com Lisa Lange, as produções cinematográficas precisam cessar o uso de animais vivos nas cenas, optando por ferramentas como a computação gráfica.

“A Peta está convocando os criadores do programa – e todos os outros produtores – para uma missão: não usar cavalos de verdade na série. Se eles não podem evitar a exploração de animais para sua arte, devem encontrar um novo meio, porque ninguém quer ver um derivado para a TV com o tema tormento”, disse a representante.

A Organização Não-Governamental, ou ONG, publicou sobre o ocorrido em sua página oficial do Instagram, postagem que acumulou mais de oito mil curtidas e quase 300 comentários.