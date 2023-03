Celular de manobrista ajudou a achar carros roubados em hotel de luxo

São Paulo – A Polícia Militar usou o sistema de localização de um aparelho celular para localizar veículos de luxo roubados em um hotel na zona sul de São Paulo, na noite de segunda-feira (20/3). Os veículos, um Volkswagen Tiguan e uma Maserati Ghibi, são avaliados em R$ 700 mil.

Um terceiro veículo, um Audi A4, levado pelos bandidos ainda não foi encontrado. Os carros são avaliados em R$ 1 milhão.

O crime ocorreu por volta das 23h no estacionamento do Hotel Transamérica Berrini, no bairro Cidade Monções. Quatro homens armados entraram no local em um Toyota Corolla, renderam o manobrista, de 20 anos, e levaram três carros.

Segundo testemunhas, a ação dos criminosos durou menos de 20 minutos. Eles também levaram a carteira e o aparelho celular do manobrista, que estava vinculado a um sistema de localização via GPS.

A polícia foi acionada, e o funcionário do hotel passou a localização do celular aos agentes. Rastreando o sinal do aparelho, os PMs encontraram o suspeito, de 30 anos, em um bar no bairro do Campo Limpo. Com ele, havia uma bolsa com três celulares, a chave de uma motocicleta e a chave da Maserati.

Nas proximidades, os PMs conseguiram localizar a Maserati estacionada. Posteriormente, o Tiguan também foi encontrado abandonado no bairro Jardim São Luís.

O homem tinha um mandado de recaptura em aberto. Durante a abordagem, ele chegou a passar um nome falso para os policiais. Mais tarde, foi reconhecido pela vítima. A polícia ainda está em busca dos demais suspeitos e do terceiro veículo roubado.