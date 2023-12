PM resgata casal sequestrado em Santos após trocar tiros com bandidos

São Paulo – A Polícia Militar (PM) resgatou um casal que foi sequestrado e teve o carro roubado na noite desta quarta-feira (20/12) em Santos, no litoral de São Paulo.

Os PMs trocaram tiros com os dois bandidos, que conseguiram fugir por um rio em Cubatão, também no litoral paulista. As vítimas, de 65 e 75 anos, foram levadas com ferimentos ao pronto-socorro de Cubatão. No local, foi constatado que a mulher estava com fratura nas costas. Já o marido dela permaneceu internado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policias militares realizavam patrulhamento de rotina quando viram dois suspeitos saindo do veículo de luxo que havia sido roubado.

A PM informou que os criminosos estavam no cruzamento das ruas José de Pinho com a Tabelião Carlos Medina, em Cubatão, e dispararam em direção dos agentes. Os policiais revidaram e acionaram outras viaturas para apoiá-los na ação.

Os bandidos, no entanto, conseguiram fugir por um rio próximo de onde estavam. Em seguida, os policiais realizaram buscas no interior do carro e encontraram a mulher vítima do sequestro. Foram realizadas buscas na região e às margens do rio, onde os policiais encontraram o marido dela pedindo socorro.

Segundo a SSP, o caso foi registrado como roubo, localização e apreensão de veículo, sequestro e cárcere privado, na Delegacia de Polícia de Cubatão, que solicitou perícia ao local dos fatos e ao veículo.