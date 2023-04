Em Mirassol, Jorge e Mateus anunciam turnê e músicas novas

A dupla sertaneja Jorge e Mateus está cheia de novidades para os fãs. Em entrevista para a coluna LeoDias, neste sábado (22/4), no Rodeio de Mirassol, em São Paulo, os cantores deram alguns detalhes do que está por vir.

“Vem aí o Jorge e Mateus Único, que vai passar por algumas capitais. Agora no dia 7 de maio tem Goiânia, já está chegando aí”, contou Mateus.

Jorge e Mateus

Jorge e MateusReprodução

Cantores Jorge e Mateus

Jorge e MateusRafael Strabelli

Jorge-Mateus-Roubo-Celulares

Vídeo: Jorge e Mateus paralisam show e denunciam furtos de celularesReprodução/Instagram

Duplas Israel & Rodolffo e Jorge & Mateus

Duplas Israel & Rodolffo e Jorge & Mateus em gravação de DVDDivulgação

Cantores Diego, Victor Hugo, Jorge e Mateus

Diego, Victor Hugo, Jorge e MateusDivulgação

Jorge e Mateus no Curitiba Country Festival (Reprodução/Metrópoles)

Jorge e Mateus no Curitiba Country Festival (Reprodução/Metrópoles)Jorge e Mateus no Curitiba Country Festival (Reprodução/Metrópoles)

“Vem BH, Recife, São Paulo, Belém, São Luís do Maranhão, segue lá no perfil do Instagram do projeto que tem todas as datas”, completou Jorge.

Além desta turnê, Jorge revelou que os dois irão lançar mais músicas inéditas em breve: “Vem música nova agora também. A gente esteve em estúdio recentemente. Esse ano vem um projeto que não vai ser visual, por enquanto. Nós iremos só divulgar em áudio primeiro. Acompanhem!”.