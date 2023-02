Cento de Toxicologia alerta para riscos de intoxicações no Carnaval

No período do Carnaval, aumenta consideravelmente o risco de ocorrência de intoxicações, sejam decorrentes de alimentos contaminados ou pelo uso, associado ou não, de energéticos, bebidas alcoólicas e outras drogas. Em função disso, a equipe do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CiaTox-Ba) alerta sobre o risco do uso de drogas e a prática de associar bebidas alcoólicas e energéticas, que têm sido cada vez mais frequentes, principalmente em períodos festivos.

A maior preocupação, de acordo com o diretor do CiaTox, Juscelino Nery, é que este tipo de associação pode levar a um estado de “embriaguez desperta”, na qual a cafeína mascara a sensação de embriaguez, sem reduzir os prejuízos causados pela intoxicação, caracterizada pelo aparecimento de palpitação forte, tontura, mal-estar, sudorese e, principalmente, dor no peito e desmaio.

A combinação de energéticos com bebidas alcoólicas potencializa o risco de arritmias cardíacas, podendo causar morte súbita. Uma pessoa com suspeita de intoxicação precisa de socorro imediato, devendo ser conduzida para a unidade de atendimento de emergência mais próxima. Uma boa alimentação, a base de frutas, verduras e bastante líquido, moderação no consumo de bebidas alcoólicas e a manutenção da calma em qualquer situação, é recomendação de3 Nery.

O diretor do Ciave ressalta ainda que bebida e direção é uma combinação que pode matar, e que é importante beber água nos intervalos, o que ajuda a reidratar o corpo. A alimentação também é fundamental. “Nunca se deve beber de estômago vazio, pois isso faz com que o álcool aja mais depressa no organismo e aumente a rapidez da intoxicação” pontua. Em caso de dúvida, deve-se entrar em contato com o CIATox, através do telefone 0800 284 4343.