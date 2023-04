CGU investiga inclusão de vacina falsa no ConecteSUS por golpista

A Controladoria-Geral da União (CGU) abriu uma apuração sobre a inclusão falsa de vacina da Covid no sistema do Ministério da Saúde por um golpista. Em março, a coluna mostrou que o golpista levou apenas sete minutos para adicionar um imunizante com data retroativa no aplicativo ConecteSUS. A Polícia Federal também investiga o caso.

A investigação preliminar sumária foi aberta neste mês pela CGU. De caráter preparatório, essa apuração pode levar à instalação de um processo administrativo disciplinar contra eventuais servidores públicos envolvidos. Entre as punições está a perda do cargo público.

Golpista inclui vacina da Covid falsa no sistema do Ministério da Saúde

Metrópoles/Arte: Guilherme Prímola

Golpista inclui vacina da Covid falsa no sistema do Ministério da Saúde

Metrópoles/Arte: Guilherme Prímola

Golpista inclui vacina da Covid falsa no sistema do Ministério da Saúde

Metrópoles/Arte: Guilherme Prímola

Golpista inclui vacina da Covid falsa no sistema do Ministério da Saúde

Metrópoles/Arte: Guilherme Prímola

Golpista inclui vacina da Covid falsa no sistema do Ministério da Saúde

Metrópoles/Arte: Guilherme Prímola

Além de um boletim de ocorrência registrado pela coluna antes da publicação da reportagem, os investigadores se baseiam em documentos enviados pelo Ministério da Saúde para descobrir a identidade do golpista, que usava um perfil anônimo no Telegram e cobrava R$ 300 por dose de vacina.

Essa pessoa cobrava R$ 300 para incluir uma vacina da Covid falsa no sistema do Ministério da Saúde. O valor não foi pago pela coluna. Depois de ser informado pela reportagem, o Itaú Unibanco fechou a conta bancária usada pelo golpista.