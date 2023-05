Vídeo: PMs usam spray de pimenta contra advogada e OAB faz denúncia

Policiais militares do Distrito Federal são acusados de agir com truculência contra a advogada Samira Aline Lima Souza, 33 anos, no Setor O, em Ceilândia. Em vídeos registrados pelos moradores no local, é possível ver os PMs usando spray de pimenta na advogada. Eles também puxaram a moça e tentaram entrar na casa de Samira.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal decidiu nessa terça-feira (2/5) apresentar notícia-crime contra o policial acusado de abuso de autoridade.

Veja vídeo:

“Ele me puxou com força, fiquei com medo que arrancasse a minha roupa”, contou a vítima sobre a agressão. Os PMs estariam na rua onde Samira mora para encerrar uma festa na vizinhança. Segundo a advogada, a polícia teria chegado de forma arbitrária às 17h, ordenando o fim da comemoração.

“As pessoas aqui sabem que sou advogada e me chamam quando tem uma situação que envolve polícia”, explicou Samira, que estava em casa quando uma vizinha foi pedir ajuda.

“Os policiais seguiram ela até a minha casa, quando ela se aproximou do portão, já me chamou falando que a polícia estava jogando gás de pimenta em todo mundo. Os policiais estavam tão agitados que jogaram spray de pimenta logo em mim”, reclama.

Advogada disse ter medo de que arrancasse a roupa na rua Imagem cedida ao metrópoles

PM puxa a advogada à força Imagem cedida ao metrópoles

Advogada destacou que outras pessoas na foram afetadas pelo gás Imagem cedida ao metrópoles

PMs também tentaram entrar na casa da advogada Imagem cedida ao metrópoles

Truculência policial foi denunciada pela OAB Imagem cedida ao metrópoles

Em um dos vídeos, moradores destacam PM que usou spray contra advogada Imagem cedida ao metrópoles

PMs usaram spray nos moradores do Setor O, em Ceilândia Imagem cedida ao metrópoles

Policias jogam spray de pimenta em advogada Imagem cedida ao metrópoles

Samira relatou que, quando ouviu a movimentação, saiu de casa com a carteirinha de advogada na mão e se apresentando profissionalmente. “Por ser moradora de periferia, e o tratamento ser assim com todos lá, senti que estavam à vontade sem pensar em qualquer consequência”.

Nas imagens, ainda é possível ver outros moradores tossindo. “O gás lacrimogêneo se espalhou pela rua toda”. Em uma das imagens, uma moradora fala para levarem o neto de 5 anos a um hospital. A criança é autista e asmática e teria passado mal após o contato com a substância tóxica.

“Eu me assustei até porque tinha gente na rua, tinha movimentação. Jogaram nas crianças e em quem estivesse por lá”, contou.

DenúnciaCom as imagens, a Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal informou que vai apresentar notícia-crime contra o policial militar acusado por conduta abusiva à advogada.

A decisão foi aprovada nessa terça-feira (2/5) pela Comissão de Prerrogativas da Seccional do Distrito Federal que vai levar requerimento para corregedoria da Polícia Militar e para o Ministério Público do Distrito Federal (MDFT).

Para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, é fundamental a OAB agir para “combater o abuso de autoridade e possibilitar o exercício profissional”.

Damasceno também é conselheira federal pela OAB-DF e destacou que o policial pode responder ainda por racismo já que trata de uma advogada negra.

“A comissão de prerrogativas agiu de forma firme e correta e quando decidiu que providências serão tomadas para proteger as prerrogativas da advogada que foi desrespeitada e agredida no exercício da função”, ressaltou .

OcorrênciaA advogada registrou um boletim de ocorrência denunciando a truculência policial, ocorrida em 26 de fevereiro. As investigações estão na 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).

De acordo com a Polícia Civil, a PMDF foi notificada sobre a versão apresentada pela comunicante, e, segundo a PCDF, a unidade apura os fatos narrados.

O MPDFT informou que a Promotoria Militar vai apurar o caso.

Questionada, a PMDF ainda não respondeu à reportagem.