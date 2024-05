Chambriard: Petrobras tem que atender interesses dos acionistas

Antonio Cruz/Agência Brasil

1 de 1 Imagem colorida de Magda Chambriard – Metrópoles – Foto: Antonio Cruz/Agência BrasilA presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defendeu que a companhia deva dar lucro e que atenda aos interesses dos acionistas públicos e privados. A declaração ocorreu em coletiva de imprensa na noite desta segunda-feira (27/5), no Rio de Janeiro. As informações são do portal InfoMoney.

“Teremos que conversar muito e entender muito as demandas de cada um. Vamos colocar a Petrobras à disposição dos interesses de seus acionistas, dentro da lógica empresarial”, declarou. Chambriard ainda frisou que busca garantir uma “Petrobras que continue produzindo em altos níveis”.

A presidente destacou que a companhia tem o que é necessário para garantir retorno aos acionistas minoritários e majoritários. Sobre uma possível interferência do presidente Lula, Chambriard disse que “quem manda é uma diretoria colegiada submetida a um conselho de administração”.

Na última semana, Chambriard foi eleita presidente da companhia após ter o nome aprovado pelo Conselho de Administração. Ela é mestre em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ (1989) e Engenheira Civil pela UFRJ (1979), com especialização em Engenharia de Reservatórios e Avaliação de Formações e especialização em Produção de Petróleo e Gás, na hoje denominada Universidade Petrobras.

