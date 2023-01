Chefe da máfia italiana foi preso enquanto esperava para fazer terapia

Matteo Messina Denaro, considerado o último líder da máfia siciliana, aguardava para fazer terapia no momento em que foi preso pela polícia italiana, nesta segunda-feira (16/1), em uma clínica particular, em Parlemo, capital da Sícilia, na Itália.

A informação foi confirmada pelas autoridades italianas nas redes sociais.

“Depois de 30 anos foragido, capturado pelo Carbinieri, o chefe da Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Ele estava dentro de uma unidade de saúde onde havia ido para fazer terapias clínicas”, publicou o perfil oficial da Arma dos Carabineiros – uma das quatro Forças Armadas da Itália.

Dopo 30 anni di latitanza, catturato dai #Carabinieri il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Si trovava all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche pic.twitter.com/4oO4xNCIjf

— Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) January 16, 2023

Jornais italianos noticiam que, além da busca por terapias clínicas, Denaro também trata um câncer de intestino, que teria debilitado sua saúde. A doença teria sido descoberta há mais de um ano.

Para buscar atendimento na clínica, o mafioso apresentava uma identidade falsa: Andrea Bonafede.

A polícia também confirmou que Denaro não resistiu à prisão e confessou ser o criminoso foragido. “Sou Matteo Messina Denaro”, disse aos policiais.

Juntamente com o mafioso, as autoridades italianas também prenderam Giovanni Luppino, que acompanhava o mafioso na ida à clínica de saúde.

Denaro tem 60 anos e é suspeito de envolvimento em diversos assassinatos, a maioria cometidos na década de 1990. Ele também é acusado de ataques a bomba em Florença, Roma, Milão e Sicília. No território siciliano, en 1992, Matteo estaria por trás da morte de dois promotores que estavam à frente de investigações contra a máfia: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, comemorou a prisão no Twitter. “Uma grande vitória do estado que demonstra que não desiste diante da máfia. Após o aniversário da prisão de Totò Riina, outro chefe do crime organizado, Matteo Messina Denaro, é levado à justiça”, escreveu.

Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata, Matteo Messina Denaro, viene assicurato alla giustizia. pic.twitter.com/8d6sHaDloK

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2023