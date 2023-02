Chicão do Amazon explica crescimento meteórico de Virginia Fonseca

Recentemente, em um único sábado, Virginia Fonseca vendeu R$ 15 milhões em produtos durante uma live que durou 12 horas 14/02/2023 18:40, atualizado 14/02/2023 18:40

Com 42 milhões de seguidores nas redes sociais, Virginia Fonseca segue sendo uma das influenciadoras mais bem-sucedidas do Brasil. A esposa de Zé Felipe consegue transitar em diversas plataformas, como o YouTube e o Instagram, e ainda atua como empresária, dona da marca de cosméticos WePink. O influenciador Chicão do Amazon, sucesso no mundo dos negócios, comenta sobre a expansão meteórica da influenciadora também como empresária.

Virginia Fonseca chega ao mercado off com quiosques em um shopping com produtos da WePink. “Ela quer alcançar um nicho fora da internet. Assim como fez a influenciadora Boca Rosa, no BBB. Entrou na casa para que o público do sofá ou ‘off’ soubesse quem ela era”, começa o especialista.

Recentemente, em um único sábado, Virginia vendeu R$ 15 milhões em produtos durante uma live que durou 12 horas. “Aí ela entendeu que estava na hora da WePink chegar às lojas físicas. A Marca tem menos de um ano no mercado e já faturou 168 milhões. Um marco!”, considera Chicão.

Virgínia Fonseca nasceu em Connecticut, nos EUA, e atualmente é influenciadora, youtuber e empresária no BrasilReprodução/ Instagram

A jovem de 22 anos é casada com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, com quem tem a pequena Maria Alice, fruto do relacionamento de pouco mais de um ano com o músicoReprodução/Instagram

Virgínia começou a trabalhar utilizando a internet em 2016. Com 17 anos à época, a jovem descobriu a vocação em frente às câmeras quando se mudou para Portugal e iniciou um canal no YouTubeReprodução/Instagram

No 3º vídeo publicado na plataforma, Virgínia viu o número de inscritos saltar para 100 mil e tomou gosto pela rede socialReprodução / Iude

Dois anos depois, a influenciadora começou a trabalhar com Rezende, um dos maiores youtubers do Brasil e empresário do ramo da internet. Os dois engataram relacionamento que durou até o início de 2020Reprodução

Em abril de 2020, a loira assumiu relacionamento com Zé Felipe e, desde então, se tornou um fenômeno da internetReprodução/Instagram

Apesar do fim do relacionamento, Virgínia e Rezende continuaram a gravar vídeos juntos, já que ela possuía contrato com a empresa do ex, e o clima entre os dois parecia ser harmônicoReprodução

No início de 2021, no entanto, a influenciadora rompeu contrato com Rezende e os dois travaram batalha judicial. Ele pedia rescisão e ela pedia direitos trabalhistas. Por fim, Virgínia perdeu o processo e foi condenada a pagar indenização ao ex-namoradoReprodução

Atualmente, Virgínia fatura milhões por ano com diversas campanhas nas redes sociais. A nora de Leonardo é, inclusive, uma das influenciadoras mais requisitadas pelas marcasReprodução/Instagram

A youtuber revelou que fatura cerca de R$ 500 mil por mês com as postagens de vídeos em seu canalReprodução/Instagram

Maria Alice, por sua vez, ainda novinha já acumula 6 milhões de seguidores no perfil do instagram monitorado pela mãe e pelo pai Zé Felipe. Além disso, o casal anunciou, recentemente, que estão à espera do segundo filho Reprodução/Instagram

“Uma das principais estratégias, é o marketing de influência. A menina sabe que o público quer ser como ela. Daí, ela chega com uma linha de produtos que prometem ‘a pele da Virginia’, ou que seu bebê pode ter o cheirinho dos filhos dela. Para trazer familiaridade, ela se inspira muitas vezes nas Kardashians. Ela sabe que um buzz será criado na imprensa e entre o público”, explica.

TrajetóriaEm 2020, Virginia chegou a comentar que ganhava R$ 500 mil por mês com publicidade no Instagram. Ela ainda manteve um podcast só dela, uma empresa de estética e uma agência de influencers.

“É possível ver que nada foi sorte. Ela usa muita estratégia de marketing para alcançar resultados dentro do mundo dos negócios. Ela conseguiu trazer o público para perto dela. E mesmo sendo uma mulher bem-sucedida, ela mostrava nas redes sociais os bastidores da própria vida sem filtro. Ela entende a importância dos seguidores”, conclui Chicão.

