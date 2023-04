Chip da beleza: quais são as consequências do implante proibido

A atual vencedora do The Masked Singer Brasil e ex-BBB Flay, de 28 anos, recorreu ao “chip da beleza” — um implante hormonal. No entanto, logo no primeiro mês, ela se assustou com os efeitos colaterais. Devido ao uso indiscriminado e aos riscos da prática, o Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu, na última semana, que médicos prescrevam esteróides anabolizantes para fins estéticos.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, no domingo (16/04), Flay relatou os efeitos que o dispositivo trouxe ao seu corpo. “Começou a cair bastante meu cabelo. A minha pele foi a minha maior tristeza. O meu rosto começou a encher completamente de espinha. Foi com o chip que ganhei 10 quilos”, disse.

Os riscos do implanteConhecido como chip da beleza, o dispositivo é, na verdade, um implante hormonal. Ou seja, um mecanismo que libera substâncias funcionais para o organismo. Ele pode ser de silicone ou de um material absorvível. Normalmente, ele usa gestrinona na composição — um hormônio que tem efeitos anabolizantes semelhantes à testosterona.

“Os efeitos colaterais são frequentes em pacientes que não possuem a indicação para o uso do implante hormonal. Por esse motivo, é tão importante consultar um médico antes da realização”, afirma a endocrionologista Thais Mussi, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

