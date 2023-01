BBB23: Larissa teme cancelamento após usar termo supostamente racista

Durante uma conversa no jardim do BBB23 nesta terça-feira (17/1), Larissa Santos ficou com medo de ser “cancelada” ao usar a palavra “macuco”. Logo após a fala, a professora de Educação Física temeu ter usado um termo racista.

“Será que isso é algo errado? Racista? Macuco lá onde eu moro é tolerado, mas pensei: ‘Será que é algum termo racista, sei lá’”, questionou Larissa. Nas redes, fala foi bastante comentada e internautas repercutiram o suposto “deslize” da participante do grupo Pipoca.

“Larissa está pilhada, pois usou a palavra “macuco” para se referir a sujeira e está achando que usou uma expressão racista. Eles estão morrendo de medo do cancelamento”, escreveu um internauta no Twitter.

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

Larissa, participante do BBB23Reprodução

Larissa SantosReprodução

Larissa é professora de Educação FísicaReprodução

“Tá aí o que a internet faz com o psicológico de uma pessoa”, disse outro. “Ela está certa em se questionar, melhor ficar na dúvida por não querer ofender ninguém do que ter certeza que ofendeu e deixar para lá”, comentou um terceiro.