Choquei diz passar por momento de “reavaliação” após morte de jovem

Administrador da página de fofocas foi ouvido nesta 5ª feira (28.dez.2023) pela Polícia Civil de Minas Gerais

Página Choquei compartilhou em seus perfis nas redes sociais uma suposta conversa entre Whindersson Nunes e uma jovem, mas o conteúdo era falso; mãe da garota diz que ela se matou após receber mensagens de ódio Reprodução

PODER360 28.dez.2023 (quinta-feira) – 23h35



A página de fofocas Choquei voltou a se pronunciar a respeito da morte de uma jovem de 22 anos, ocorrida em 22 de dezembro. Segundo o comunicado, o administrador do perfil, Raphael Souza, foi ouvido pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta 5ª feira (28.dez.2023) e “apresentou fatos e documentos” para “elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso”.

A Choquei disse também que:

lamenta a morte de Jéssica Vitória Canedo; forneceu à Polícia Civil de MG “provas sobre o fato gerador da notícia falsa”; houve a “retirada imediata do conteúdo falso republicado”; passa por um “profundo processo de reavaliação interna dos métodos adotados visando a implementação de filtros e códigos de conduta para evitar que episódios dessa natureza voltem a acontecer”. Leia abaixo o comunicado:

Depois da publicação da nota oficial, usuários do X (antigo Twitter) questionaram o comunicado da Choquei. Disseram que o post não foi apagado imediatamente depois de seu conteúdo ser comprovado como falso e que estava disponível até ser noticiada a morte de Jéssica. Cita também o fato de Raphael Souza ter ironizado o pedido da jovem para que o post saísse do ar.

ENTENDA O CASO como começou – a Choquei compartilhou em suas redes o que seria uma suposta conversa amorosa entre o artista Whindersson Nunes e uma jovem chamada Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos; os 2 negaram que se conheciam; alcance da Choquei – a página de fofocas tem 6,7 milhões de seguidores no X e outros 20,6 milhões de seguidores no Instagram; repercussão – Jéssica passou a receber mensagens com críticas e ataques depois do post da Choquei; impacto na família – a mãe de Jéssica e a própria Jéssica usaram seus perfis nas redes para pedir que o conteúdo fosse apagado; o administrador da Choquei, Raphael Souza, ironizou o post da jovem e chamou o texto de “redação do Enem”; morte – de acordo com Inês de Oliveira, mãe de Jéssica, a jovem tirou a própria vida em 22 de dezembro depois de ingerir uma alta dosagem de medicamentos; OPINIÃO – Governo usa caso “Choquei” para reanimar projeto contra fake news, por Mario César Carvalho; OPINIÃO – O caso “Choquei”: é falso que internet seja terra sem lei, por André Marsiglia.