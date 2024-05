Congresso aprova nomeação de 1,2 mil PMs e 800 policiais civis do DF

O Congresso Nacional aprovou, nesta quinta-feira (9/5), a autorização para nomeação de 1,2 mil policiais militares e 800 policiais civis do Distrito Federal.

“Essa é mais uma vitória do GDF. Conversei com o presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), deputado Julio Arcoverde (PI), e mostrei a importância dessa nomeação para reforçar a atuação das forças de segurança do DF. Agradeço ao deputado”, disse o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

Uma comitiva do DF formada pela vice-governadora do DF, Celina Leão (PP); pelo secretário de Economia do DF, Ney Ferraz Júnior; pelo deputado distrital Hermeto (MDB) e pelo delegado-geral da PCDF, José Werick, foi até a Câmara dos Deputados para obter acordo para incluir a nomeação dos servidores no orçamento federal. Veja o que disseram:



Como as forças de segurança do DF são custeadas com recursos da União, por meio do Fundo Constitucional do DF, quaisquer mudanças no orçamento das polícias e dos bombeiros da capital do país precisam de aprovação em âmbito federal.

Serão 1,2 mil soldados, 49 cadetes, 35 oficiais de saúde, 600 agentes de polícia e 200 escrivães de polícia. A Secretaria de Economia do DF estima que as novas nomeações tenham impacto anual de R$ 318,3 milhões, dentro do próprio Fundo Constitucional do DF.

Governo do Distrito Federal (GDF) pede inclusão de novos servidores para a PCDF e a PMDF na LOA de 2024

Governo do Distrito Federal (GDF) pede inclusão de novos servidores para a PCDF e a PMDF na LOA de 2024 Reprodução

“A população do Distrito Federal agradece o apoio dos deputados e senadores, em especial ao deputado Julio Arcoverde Ferraz, que auxiliou muito nessa conquista. Agora, vamos aguardar a sanção da lei para que possamos tomar as providências para a nomeação dos novos policiais”, disse o secretário de Economia do DF.

Ney Ferraz Júnior disse que “a maior parte dos concursados da polícia civil já passou, inclusive, pelo curso de formação”. Os futuros policiais militares ainda vão passar por essa etapa.

O deputado distrital Hermeto, que é PM da reserva, disse que há previsão da saída de 1 mil policiais da ativa em 2024. “Falei para o governador que tínhamos de chamar mais de mil novos policiais, porque a previsão é de, só este ano, mais de mil policiais irem embora da corporação”, pontuou.

O ajuste no orçamento federal foi incluído no texto do pacote de socorro ao Rio Grande do Sul, devastado após as fortes chuvas na região. A proposta agora segue para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).