Chuvas em SC deixam ao menos 2 mortos; Estado entra em alerta para deslizamentos

Fortes chuvas que atingiram Santa Catarina na madrugada desta terça-feira, 20, deixaram pelo menos dois mortos. Os óbitos foram registrados na cidade de Camboriú e confirmados pela prefeitura do município. Segundo as autoridades, duas adolescentes, de 17 e 15 anos, foram soterradas e não resistiram. A terceira irmã, de 9 anos, foi encaminhada a um hospital, mas o estado de saúde ainda não foi divulgado. Mais cedo, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para as chuvas “persistentes e volumosas” que atingiriam Santa Catarina durante o dia. Além disso, nas áreas da Grande Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí e do Litoral Norte, a Defesa Civil está em alerta vermelho, com risco “muito alto” de ocorrências como deslizamentos, inundações e enxurradas.