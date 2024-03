Lula defende Prêmio Nobel da Paz para o líder indígena cacique Raoni

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta terça-feira (26/3), que o líder indígena cacique Raoni receba o Prêmio Nobel da Paz. O reconhecimento é voltado para pessoas que contribuiram com a manutenção da paz no mundo.

“Não tem ninguém no planeta Terra que mereça ganhar o Prêmio Nobel da Paz mais do que você [cacique Raoni], pelo que você fez na sua passagem pelo planeta Terra”, afirmou o presidente, sobre a liderança da etnia Caiapó.

O líder indígena recebeu das mãos do presidente da França, Emmanuel Macron, a Legião de Honra, mais alta honraria francesa. O chefe do Executivo chegou ao Brasil nesta terça para uma série de agendas com Lula.

Durante a cerimônia, o presidente brasileiro prometeu conversar com autoridades ligadas ao prêmio para conceder a homenagem ao cacique.

“Se depender de mim, e espero que se depender do Macron, [teremos] uma conversa com o pessoal da Noruega, com o pessoal da Suíça, conversar com uma rainha aqui, outra rainha ali, para que a gente consiga fazer com que, pela primeira vez, um indígena, com mais de 90 anos de idade, possa, representando o povo indígena brasileiro, receber o Prêmio Nobel da Paz”, disse.