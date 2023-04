Cigano é interceptado e morto no centro de Teixeira

Dione Pereira da Silva (29 anos), o popular “Jhone Cigano”, foi baleado e chegou a ser socorrido para a unidade hospitalar do município de Teixeira de Freitas, morrendo após receber atendimento médico.

A ação violenta ocorreu durante a tarde desta quinta-feira (27) de abril, no centro de Teixeira de Freitas, num local de imensa circulação de pessoas e veículos. Situação que de forma alguma impediu os criminosos.

Jhone Cigano ocupava uma caminhonete de luxo e foi interceptado pelos criminosos que efetuaram uma sequência de tiros, no veículo da vítima estava outras pessoas que apesar do susto saíram sem ferimentos graves.

Na unidade hospitalar Jhone Cigano, chegou a receber atendimento, mas pouco pode ser feito.

Seguindo procedimentos as autoridades policiais foram mobilizadas e um levantamento cadavérico autorizado.

O corpo foi transferido para o IML do município, para a efetivação de exames periciais.

Jhone Cigano, possuía ligação familiar com Del Cigano, morto no início do mês de abril, também assassinado no centro de Teixeira de Freitas, quando lava o veículo.

A polícia deverá instaurar inquérito para apurar a ligação dos crimes e o tenha motivado os assassinatos.