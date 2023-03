Cinema e streaming: confira as estreias do dia de 30/3 a 5/4

Nesta semana, teremos a estreia do filme Mistério em Paris, com Adam Sandler e Jennifer Aniston, na Netflix. Já nas telonas, o público poderá assistir ao longa nacional Noites Alienígenas, em que a ex-bbb Gleici Damasceno aparece em papel de destaque.

Outra produção que merece atenção é Os Três Mosqueteiros, história escrita por Alexandre Dumas, que chega aos cinemas protagonizada por François Civil, Vincent Cassel e Romain Duris. No filme, um grupo de corajosos homens e mulheres unirão seus destinos para salvar a França.

Cinema Noites AlienígenasEm Noites Alienígenas, dirigido por Sérgio de Carvalho, o público verá o impacto da chegada das facções criminosas do sudeste do Brasil para a Amazônia.

Sombras de um CrimeNeste suspense policial, protagonizado por Liam Neeson, o detetive particular Philip Marlowe se vê em uma teia de mistérios após ser contratado para encontrar o ex-amante de Clare Cavendish.

A animação mostrará uma hora de material inédito dos dois últimos episódios da segunda temporada de Demon Slayer totalmente remasterizados para o cinema.

Após o cruel assassinato de sua família, Tanjiro Kamado, um menino de bom coração, decide se tornar um caçador de demônios na esperança de transformar sua irmãzinha Nezuko novamente em humana.

Sob direção de Kirill Serebrennikov, o drama conta a história de Antonina, uma jovem brilhante que sempre foi apaixonada pelo compositor Pyotr Tchaikovsky, que aceita se casar com a moça unicamente para acabar com os rumores sobre ele.

Urso do Pó BrancoO filme baseado em fatos reais conta a história de um mamífero que, acidentalmente, come uma quantidade de cocaína.

Os Cinco DiabosO longa-metragem, com Léa Mysius, exibe uma garota com um olfato fantástico que fica obcecada em aprender a história de uma tia e coloca a vida de todos em perigo.

A Garota RadianteA história, ambientada em 1942, mostra Irene, uma jovem judia que sonha em ser atriz. Ela então ensaia L’Épreuve, de Marivaux, para fazer o teste do conservatório. O que a garota nem imagina é que sua vida está correndo perigo.

O documentário conta a história de Taketo Okuda, um dos grandes mestres de karatê da história do mundo.

Memória SufocadaGabriel Di Giacomo dirige o documentário que se debruça sobre o passado de Carlos Brilhante Ustra, fazendo uma ligação onde o passado do Brasil tropeça no presente.

Nem Toda História de Amor Acaba em MorteO drama nacional traz o protagonismo para surdos, negros e trans na tela de cinema e no backstag. Ainda conta com mais de 30 figurantes surdos e sete atores surdos que atuam com Gabriela Grigolom, atriz principal. Conta a história de um casal que termina o relacionamento, mas continua morando na mesma casa.

A Primeira ComunhãoSara acaba de chegar a uma cidadezinha pacata. A garota nem imagina como sua vida irá mudar ao encontrar uma boneca vestida com um vestido de comunhão.

NetflixMistério em ParisA sequência de Mistério no Mediterrâneo vai mostrar Nick Spitz (Adam Sandler) e Audrey Spitz (Jennifer Aniston) envolvidos em outro caso. Os detetives irão investigar o que aconteceu com um amigo raptado no próprio casamento.

Kill BoksoonTer uma vida dupla não é fácil para Kokoon, que precisa conciliar sua vida como mãe e assassina profissional. Certo dia, ela se recusa a concluir um trabalho e acaba tendo que lutar por sua vida.

Amazon PrimeThe Power (O Poder)Em uma realidade onde a maior parte da população do gênero feminino tem a capacidade de eletrocutar as pessoas, quatro mulheres começam a explorar esse novo poder.

HuluRapCaviar PresentsAo longo de oito episódios, a minissérie documental mergulha em temas sociais importantes que atravessam a história do gênero, como criminalização do rap, redes sociais e sexualização feminina. A produção entrevista grandes nomes do cenário do hip hop que estão no topo das paradas e garantiram sua marca na história da música. Entre os convidados estão Doja Cat, Jack Harlow, Tyler, The Creator, entre outras estrelas do rap.

Star+Rye Lane: Um Amor InesperadoRye Lane é um filme de drama e romance, que acompanha a história de Dom e Yas, dois jovens que se encontram no momento menos esperado.O que se segue é um dia de caos impulsivo e alegre, enquanto os dois londrinos vagam por Peckham por bares de karaokê e playgrounds, abrindo seus corações novamente.

Apple TV TetrisO thriller, estrelado por Taron Egerton, exibe o desenvolvedor de jogos Henk Rogers em uma luta para comercializar o jogo Tetris. Com o objetivo de comercializá-lo mundialmente em consoles de videogame, Rogers adquire a licença do Tetris e se envolve em um turbilhão de mentiras e corrupção, de modo que precisa negociar até com o serviço secreto russo KGB. Enquanto várias partes fazem reivindicações legais sobre o jogo, Rogers logo se vê envolvido em uma enorme batalha legal.