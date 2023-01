Vitão assume novos compromissos e não estará no BBB23

Faltando apenas uma semana para a estreia do BBB23, Vitão, agora de maneira oficial, já é carta fora do baralho. O cantor assumiu novos compromissos profissionais e, por fim, sua participação no reality, que era dada como certa, findou-se de vez. Daqui em diante, o cantor estará completamente focado em seu trabalho na música.

A coluna LeoDias, inclusive, descobriu por meio de fontes próximas a ele que já existem algumas reuniões de trabalho acontecendo, além de a agenda de shows continuar em constante atividade.

Vitão negocia com a Globo para o BBB 23 (Reprodução: Instagram)

Vitão negocia com a Globo para o BBB 23 (Reprodução: Instagram)

Vitão estaria confirmado no BBB23

O cantor Vitão com camiseta em homenagem à baiana Gal Costa, peça da Ar CorpCauê Tarnowski/@vitao/Instagram/Reprodução

O cantor, inclusive, já estaria no hotel dos confinados para o BBB23

Vitão

Vitão contou que perdeu a autoconfia após o namoro com Luísa SonzaReprodução/instagram

Vitão protestou no Domingão com HuckReprodução

Vitão é cantorJorginho Pocci/Imagem cedida ao Metrópoles

VitãoReprodução/Instagram

VitãoReprodução/Instagram

Vitão Reprodução

Vitão foi um dos primeiros nomes sondados para uma vaga no Camarote do BBB23. A personalidade do artista passou a ser observada depois da entrevista que ele concedeu à Quem, onde abriu pela primeira vez detalhes de sua vida íntima, dizendo sobre prazer na próstata e a transformação radical no visual.

Desde então, ele reforçou sua nova identidade passando a usar maquiagens fortes, vestidos e outras peças consideradas para mulheres. Existiam muitas expectativas em torno de sua presença na atração.

