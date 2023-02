Ciro Nogueira culpa ataques ao BC por alta de juros no Brasil

Senador disse que Banco Central não é o maior responsável pela alíquota, atualmente em 13,75% ao ano; bancários organizam atos contra aumento e pedem saída de Campos Neto, presidente da instituição

Edilson Rodrigues/Agência Senado – 07/2021

Em pronunciamento, senador Ciro Nogueira (PP-PI) apresenta questão de ordem questionando



O senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse nesta segunda-feira, 13, que o Banco Central (BC) não é o maior responsável pela alta da taxa de juros. Em publicação nas redes sociais, o ex-ministro da Casa Civil culpou aqueles que “atacam o tempo todo o BC” pelo aumento. “Vamos ser claros: o maior responsável pela alta de juros no Brasil hoje NÃO é o Banco Central. É quem ataca o tempo todo o BC e ataca o tempo todo a taxa de juros. Quem apaga fogo com gasolina, não é bombeiro. É incendiário”, escreveu Ciro no Twitter. A definição da alíquota da Selic é responsabilidade do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Pela quinta reunião consecutiva, o órgão definiu pela manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, decisão que gerou críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outros setores. Nesta segunda, por exemplo, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, criticou a alta da alíquota e atrelou a redução da taxa à reindustrialização do país. Segundo ele, analistas do mercado financeiro já reconhecem que a taxa de juros atual é um erro. “Da mesma forma que o Banco Central (BC) talvez tenha errado quando a taxa esteve 2%, hoje há um reconhecimento nas mesas de empréstimo dos grandes bancos de que 13,75%, como dizem no jargão do mercado, faz com que o BC esteja atrás da curva. Ou seja, já era para estar cortando mais rapidamente”, afirmou Josué.

Apesar das críticas, membros do governo negam que seja discutida uma revogação da autonomia da instituição. Segundo o ministro Alexandre Padilha, “não existe qualquer discussão dentro do governo sobre mudança da lei do Banco Central”, mas sim uma “vontade de que aquilo que está nos objetivos do BC sejam cada vez mais perseguidos por todos”. Nesta terça-feira, membros do Sindicato dos Bancários farão atos contra Roberto Campos Neto, atual presidente do BC. As manifestações estão marcadas para acontecer em frente ao prédio do BC em Brasília, a partir das 12h, e em frente à sede do banco na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 11h. O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, divulgou os atos nas redes sociais. “Bancários do Brasil farão atos amanhã pela redução da taxa Selic, com palavras de ordem ‘Fora Campos Neto’!”, escreveu. O site da Jovem Pan tentou contato com o senador Ciro Nogueira para mais informações sobre a declaração, mas ainda não teve retorno.

