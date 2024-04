Cirurgia de Netanyahu para retirada de hérnia foi bem-sucedida

Primeiro-ministro de Israel fez a operação no domingo (30.mar); problema de saúde foi identificado em um exame de rotina

Médico responsável pelo procedimento, disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (foto), já está acordado e se recuperando Reprodução/YouTube @IsraeliPM – 28.out.2023

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, 74 anos, afirmou nesta 2ª feira (1º.abr.2024) que a cirurgia do líder israelense para a retirada de uma hérnia foi bem-sucedida. Segundo informações do Times of Israel, o médico responsável pelo procedimento, Alon Pikarsky, disse que Netanyahu já está acordado e se recuperando.

A condição foi identificada no premiê durante um exame de rotina realizado no sábado (30.mar). Netanyahu fez a operação na noite de domingo (31.mar) no hospital Hadassah Ein Kerem, em Jerusalém, e foi submetido a anestesia geral. O ministro da Justiça e vice-primeiro-ministro do país, Yariv Levin, atua como primeiro-ministro interino, enquanto Netanyahu se recupera.

Uma hérnia é a elevação causada por um extravasamento de um órgão em uma fissura, geralmente na parede abdômen. O gabinete do primeiro-ministro, no entanto, não detalhou o local exato da protuberância. Netanyahu também usa um marca-passo desde julho de 2023.

Antes da cirurgia, o primeiro-ministro israelense conversou com jornalistas. Na ocasião, disse que passaria pelo procedimento “com sucesso” e “voltaria à ação muito rapidamente”.

Ele também deu declarações sobre a guerra na Faixa de Gaza. Afirmou que uma eventual convocação de novas eleições no país afetaria as negociações para a libertação de reféns mantidos pelo Hamas. A realização de um pleito foi uma das reivindicações de milhares de manifestantes israelenses que protestaram no sábado (30.mar) contra Netanyahu.