City, Chelsea ou Newcastle: um deles pode ser o destino de Neymar

Como o Metrópoles destacou esta semana, o Paris Saint-Germain baixou o preço de Neymar e espera ouvir propostas do mercado para negociá-lo o quanto antes.

O astro, que tem contrato até 2025, chegou à capital francesa em 2017, depois que o PSG desembolsou uma transferência recorde mundial de 222 milhões de euros para o Barcelona.

A redução do preço pedido por Neymar pode colocar clubes da Premier League como Manchester City, Chelsea e Newcastle. São estes os potenciais interessados na sua contratação.

Livrar-se de Neymar significará uma grande economia para o PSG. Ele ganha o equivalente a R$ 3,8 milhões por semana no clube francês.

Números & númerosDurante suas seis temporadas no PSG, Neymar marcou impressionantes 115 gols e deu 73 assistências em 165 partidas. Conquistou quatro títulos da Ligue 1 e duas Copas da Liga Francesa, além de levar o PSG à sua primeira final da Liga dos Campeões em 2020.

Neymar já havia falado sobre seu desejo de jogar na Premier League e afirmou que a primeira divisão inglesa “me surpreende”.

“Gosto do estilo de jogo e das equipes. E quem sabe um dia eu queira brincar disso, sim”, declarou o camisa 10.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!