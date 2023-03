Veja o que dizem passageiros do voo que trouxe Bolsonaro ao Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou dos Estados Unidos ao Brasil, nesta quinta-feira (30/3), e dividiu a aeronave com passageiros de um voo comercial, diferentemente de quando viajou para o exterior em dezembro de 2022, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ao desembarcar, a presidente do Partido Liberal (PL) no Piauí, Samantha Cavalca, 41 anos, contou que teve “uma viagem muito agradável”.

“Ele foi o primeiro a sair do voo e, muito provavelmente, não deve passar por aqui. Por volta das 4h, a tripulação organizou uma fila e todos os passageiros que quiseram puderam ir até o nosso presidente para cumprimentá-lo”, afirmou.

Em vídeo gravado com Bolsonaro no avião, Samantha perguntou qual era a expectativa do ex-presidente para o retorno ao país e ele respondeu: “É muito boa”. Veja:

O aposentado Joaran Fonseca Marques, 68, natural do Rio Grande do Norte, também estava no voo. “Ele atendeu algumas pessoas ainda durante o embarque em Orlando e foi o último a embarcar. Havia aproximadamente 200 pessoas no avião Foi um voo histórico. Sinto muito prazer em ter feito essa viagem. Ele está muito bem”, pontuou.

O retorno de Bolsonaro ao país ocorre sob forte esquema de segurança. O presidente do PL solicitou ao Governo do Distrito Federal (GDF), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Federal (PF) o reforço no policiamento na região do aeroporto para garantir a ordem e segurança.

Bolsonaro chega no país com data marcada para prestar depoimento à PF sobre o caso das joias doadas pela Arábia Saudita. O ex-presidente deve ser ouvido na próxima quarta-feira (5/4).

Ao sair dos EUA, o ex-presidente declarou que joias do regime da Arábia Saudita não foram surrupiadas, ao ser questionado por repórter da CNN sobre paradeiro dos presentes milionários.

“Está a disposição, não está escondido, não foi surrupiado de lá. Mais da metade em volume nós já doamos, doamos para o órgão certo, Acervo Nacional e Biblioteca Nacional. […] Estão no meu acervo [as joias], agora perguntar onde é eu não posso divulgar”, declarou Bolsonaro ainda no Aeroporto Internacional de Orlando.