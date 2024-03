Casal de falsos cuidadores dopava idosos para depois roubá-los

Divulgação/ Deic

1 de 1 Imagem colorida de dinheiro, celulares e relógios espalhados pela mesa. Metrópoles – Foto: Divulgação/ DeicSão Paulo — Um homem e a esposa foram presos nesta quinta-feira (21/3) por aplicarem um golpe no qual se faziam passar por cuidadores de idosos. Após entrar nas residências dos pacientes, o casal dopava as vítimas e familiares para roubar itens de valor.

Na casa onde os suspeitos foram presos (veja vídeo da prisão abaixo), no Jardim Júlia, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) encontraram R$ 40 mil, aparelhos celulares e diversos relógios.

Segundo o Deic, em janeiro, o homem se aproveitou de um casal de mais de 80 anos no bairro da Aclimação, na região central da capital. O suspeito teria sido contratado como cuidador noturno para ajudar no tratamento de um paciente com tumor no cérebro.

Aproveitando a fragilidade das vítimas, o homem aplicou no casal um medicamento que causa sono. Depois disso, levou dinheiro e objetos de valor afetivo da família.

O caso foi registrado como roubo qualificado e a dupla responde por outros crimes de mesma natureza.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de São Paulo e receber notificações em tempo real?