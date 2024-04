Claudia Salomão ganha série de comemorações pelo seu aniversário

Claudia Salomão é uma das pessoas mais queridas, generosas, belas e simpáticas de Brasília. Por onde transita, a renomada relações-públicas encanta pelo profissionalismo, elegância e entusiasmo. São tantas virtudes que as amigas não deixam a oportunidade de brindar a chegada de mais um ano de vida da RP, a ser celebrado no dia 12 de abril. Em 2024, as animadas comemorações começaram já na primeira semana do mês.

A série de festas para parabenizar Claudia Salomão teve início na última terça-feira (2/4). A relações-públicas foi homenageada pela loja da grife Christian Louboutin. Aniversariante e amigas se reuniram no espaço da patisserie Juliana Ingles, onde saborearam as delícias inigualáveis da marca. Ao lado das amizades e da primogênita, Maria Victória Salomão, a RP lembrou de momentos inesquecíveis e, claro, agradeceu a cada uma pela estimada presença.

Depois de deixarem levar pelas conversas, sorrisos e abraços, Claudia e amigas seguiram para o ambiente tonalizado de vermelho da Christian Louboutin. No espaço, a trupe embalou o icônico parabéns. Emocionada, a aniversariante apagou as velinhas e aproveitou para fazer um discurso tocante de agradecimento. Ao iniciar a mensagem, ela confessou ser apaixonada por comemorar o aniversário.

Claudia Salomão e Maria Victória Salomão “Não vou estar em Brasília no dia 12, mas estamos antecipando as celebrações e quero agradecer a Ludmilla Figueiredo e a toda a equipe da Louboutin, que é um sapato que amamos, além de ser chiquíssimo. Para começar as comemorações, não podia ter nada melhor. Muito obrigada por ter proporcionado esse momento com as minhas amigas queridas. Fiquei emocionadíssima”, ressaltou Claudia Salomão.

Em entrevista à Coluna Claudia Meireles, a gerente da loja, Ludmilla Figueiredo, compartilhou ser uma honra proporcionar a celebração para a relações-públicas. Segundo a executiva, a RP é uma cliente que traduz a essência da Louboutin.

Claudia Salomão e Ludmilla Figueiredo “A Claudia é uma mulher moderna, que tem sensualidade e transmite tudo o que a marca quer passar. Isso é muito importante para nós. Antes de virmos para Brasília, ela já estava conosco e, quando chegamos aqui, está sempre presente e agregando”, sustentou.

Segunda comemoração “O que importa é celebrar a vida. Cada vez que eu faço uma comemoração e sou homenageada por uma amiga ou por amigas, fico bastante emocionada”, enfatizou Claudia Salomão no discurso de parabéns do almoço capitaneado pela dupla Lara Torres e Silvana Chaves, responsável por oferecer o espaço à divertidíssima celebração. O evento ocorreu na tarde dessa quarta-feira (3/4).

A relações-públicas brindou a vida com as amigas em um almoço impecável, com menu criado pelo buffet Aroma Brasília, do chef Ronny Peterson. Em determinado momento, a aniversariante foi surpreendida com uma apresentação do saxofonista Jonas Campelo. Ao conferir a performance, Claudia não escondeu a emoção: “Eu cheguei aqui muito emocionada”.

Lara Torres, Claudia Salomão e Silvana Chaves “Cada dia para mim é um dia único. Começar meu aniversário celebrando com vocês é sem explicação, pois são pessoas que fazem parte da minha vida e do meu dia a dia. Vocês nunca me abandonaram e estão sempre por perto. Independentemente da nossa convivência diária, sabemos que podemos contar umas com as outras”, salientou a RP em lágrimas.

A homenageada finalizou a mensagem com um voto por ter todas as amigas reunidas em mais um ano de vida: “Quero que este dia seja o grande começo de uma celebração por todas nós estarmos vivas”. Após ouvirem o discurso da aniversariante, as amigas fizeram questão de expressar seus sentimentos por meio de palavras para a ariana na essência Claudia Salomão. A série de relatos começou com a anfitriã Silvana Chaves.

Silvana elencou as “virtudes” de Claudia a quem tem o privilégio de chamar de amiga. “Dinâmica, positiva e cheia de vitalidade. Fala o que pensa. É uma pessoa transparente, rápida nas tomadas de decisões e não deixa dúvidas no que gosta e no que não gosta. É uma pessoa original, independente e líder. Suas atitudes lembram muito os ventos de outono”, frisou.

A belíssima aniversariante A anfitriã declarou que as virtudes da relações-públicas “transbordam” e “transcendem às qualidades humanas”. “Nada tira o brilho da pessoa iluminada que você é e da amiga com quem se pode contar”, prosseguiu. Na avaliação de Silvana Chaves, a aniversariante se tornou uma referência. “A cada ano, me sinto mais próxima a ti. A cada tempo que eu passo com você, te vejo melhor. Eu te leio e vejo a mulher maravilhosa que é”, finalizou.

Terceira comemoração Um evento para celebrar Claudia Salomão é pouco. Três, é maravilhoso. E se houver mais, a RP merece todas as homenagens. Na sexta-feira (5/4), a aniversariante festejou a vida acionando um dos hábitos que mais ama, ou seja, malhar. Ela colocou as amigas para se exercitarem na HitHaus, estúdio de modalidades indoor de alta intensidade cofundada por sua primogênita, Maria Victória Salomão. A festa ganhou o nome de Claudia Fittipaldi Salomão, trazendo uma brincadeira com o termo fit.

Aniversariante com as filhas, Maria Valentina e Maria Vitória Salomão Localizada no complexo Gilberto Salomão, no Lago Sul, a HitHaus foi o espaço eleito por Claudia para finalizar a primeira etapa de celebrações. A relações-públicas convidou 30 amigas para, juntas, participarem de uma experiência “inusitada” na academia. De acordo com a RP, a primeira semana de abril só deu o start na programação de aniversário: “Ainda virão muitas comemorações. Eu falo que abril é um mês só de alegria”.

A HitHaus é uma academia dentro de uma boate. Para o evento refletir totalmente a sua atual essência, a aniversariante escolheu o tom pink, que coloriu a blusa do kit personalizado dado às convidadas. A parte frontal da camiseta trazia o escrito Claudia Fit Salomão. “É uma cor vibrante, de energia. Me falaram que essa cor representa as mulheres quando estão seguras. Temos de adotar essa tonalidade para a vida”, indicou.

Claudia Salomão celebra aniversário na HitHaus Ao som de hits animadíssimos, a trupe de beldades liberou a endorfina com muito exercício nas aulas eletrizantes e, em seguida, festejaram a vida da renomada RP. “Viva a Claudia! Viva! Viva”, exclamaram as amigas enquanto rodeavam a aniversariante.

Agradecimentos Como não estará na capital federal no dia do aniversário devido a uma viagem, Claudia Salomão viu a movimentação de amigos e de pessoas queridas para homenageá-la tanto na loja Christian Louboutin quanto na residência de Silvana Chaves. Essa dedicação das amizades não só aqueceu o coração da relações-públicas, como também funcionou como uma prova de amor, carinho e generosidade.

“Esta semana foi muito especial. Os primeiros dias de abril marcam o início de uma nova história para mim. Vou viajar, voltar e sei que ainda terá mais uma linda festa me esperando. Só que antes de ir, eu não podia deixar de comemorar”, endossou a aniversariante à Coluna Claudia Meireles. Para a RP, a vida é um presente e a chegada de uma nova primavera a faz sentir receber uma “bênção redobrada”.

Viva a aniversariante! “Recebi uma homenagem de uma loja e outra de uma amiga bastante querida, a Silvana. Ela fez algo extremamente carinhoso e, assim, foi uma doação inacreditável. As pessoas que também estavam nos eventos refletiam a mesma sintonia. Isso me deixou muito feliz”, descreveu a RP. Ela concluiu: “Agora, fechando a semana em alto astral e com energia na HitHaus, pronta para o fim de semana.”

Loja Christian Louboutin orquestra celebração para a RP na pâtisserie Juliana Ingles Veja os cliques de Wey Alves:

1ª Comemoração

Espaço: Christian Louboutin e Juliana Ingles Patisserie

2ª Comemoração

Decoração: Amparo

Buffet: Aroma

DJ: Sony

Saxofonista: Jonas Campelo

3ª Comemoração

Espaço: HitHaus

