CLDF terá sessão em Ceilândia com população definindo demandas prioritárias

A Câmara Legislativa vai voltar a realizar sessões itinerantes, fora da sede da Casa, após a pausa do projeto provocada pela pandemia. As primeiras ações desta nova fase começam na próxima semana, entre 29 e 30 de março, em Ceilândia.

O Câmara nas Cidades tem como objetivo ouvir moradores, debater propostas de interesse e permitir a comunicação direta entre comunidade, distritais e representantes do governo. As sessões fazem parte de um programa com uma série de ações na região.

Um dos destaques é a oficina com lideranças comunitárias, marcada para esse sábado (25/3), das 8h às 12h, no Centro Educacional (CED) 11. Ela vai resultar na criação de uma lista com dez demandas prioritárias para a Ceilândia. Essas reivindicações vão ser apresentadas pelos próprios moradores durante a sessão de quarta-feira (29/3).

Deputados ou representantes do governo, dependendo da competência da matéria, irão avaliar os projetos no dia seguinte, quinta-feira (30/3). A estrutura do Câmara nas Cidades será montada na Praça dos Eucaliptos, na QNM 14. As sessões externas começam às 15h.

O projeto vai promover ainda uma parceria com órgãos do Executivo e do Sistema S. A estrutura vai sediar espaços de atendimento da Defensoria Pública, Polícia Civil, Secretaria da Mulher e do Na Hora. Além de ser a cidade mais populosa do DF, Ceilândia também foi escolhida pela proximidade com o aniversário da região. Ela completa 52 anos no próximo dia 27.

Os deputados distritais Max Maciel (PSOL) e Jaqueline Silva (sem partido) propuseram uma sessão solene para homenagear Ceilândia. O projeto começa naquela RA, mas vai passar por outras cidades ao longo do ano.

“As sessões que vão acontecer nas diferentes regiões administrativas do Distrito Federal desempenham o papel crucial de aproximar a população das atividades dos parlamentares, além de permitir aprimorar a eficácia dos mandatos”, afirmou o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB).