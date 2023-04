Cleber Machado derrota a Globo em sua estreia na Record

O narrador Cleber Machado demorou muito pouco tempo desempregado. Ele foi demitido pela Globo no final de março, e poucos dias depois já estava contratado pela Record, que sempre teve interesse em contar com ele no seu cast do departamento de esportes.

E a estreia de Cleber Machado com “nova camisa” foi com uma vitória no Ibope. Vitória sobre a Globo, na transmissão do primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista (Água Santa 2 x 1 Palmeiras), na tarde deste domingo (2/4)

Entre 15h30 e 18h10, dados prévios da Kantar Ibope Media, segundo o site Na Telinha, mostram que a Record liderou a audiência na Grande São Paulo com 14,9 pontos, contra 10,7 da Globo, 6,0 do SBT e a Band em quarto lugar com 1,0 de média.

No mesmo horário da final do Paulistão, a Record enfrentou The Masked Singer Brasil e uma parte do Domingão com Huck. A emissora chegou atingir picos de 19,5 pontos deixando a Globo com 10,5.

