Cleucy Estevão recebe amigas em camarote exclusivo no ABBA The Show

Cleucy chamou a dedo amigas próximas e que fizeram parte de momentos importantes de sua vida para curtirem juntas o icônico ABBA The Show 01/05/2023 22:00, atualizado 01/05/2023 22:04

Pedro Iff/Metrópoles

Apaixonada por festejar a vida ao lado de quem ama, Cleucy Estevão percebeu como uma imensa chance de reunir as grandes amigas em um dos espetáculos de uma de suas bandas musicais favoritas. Na noite desse domingo (30/4), o ABBA The Show subiu ao palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em um evento com incrível produção do Metrópoles Music. Cleucy recebeu diversos círculos de amizade em um camarote exclusivo e badaladíssimo.

Madrinha da Coluna Claudia Meireles, Cleucy chamou a dedo amigas próximas e que fizeram parte de momentos importantes de sua vida. Com um convite irrecusável desses, elas se sentiram honradas por prestigiar a anfitriã e, também, assistir à memorável e fascinante apresentação do ABBA The Show. Com uma plateia lotada, a banda sueca fez o Centro de Convenções e o camarote exclusivo vibrarem com tamanha animação.

Confira detalhes do Camarote no vídeo abaixo:

Atendendo ao ilustre pedido da anfitriã, todas as presentes cumpriram o dress code de brilho reluzente de paetês e looks multicoloridos à risca, deixando o ambiente, decorado e organizado por Mônica Torres e Tiago Correia, na melhor vibe setentista. Animada e recepcionando as queridas amigas que compareceram com abraços e sorrisos contagiantes, Cleucy irradiava luz e alegria em uma produção prateada que arrancou elogios.

Se a meta, ali, era celebrar a vida e as boas companhias, Cleucy Estevão o fez com maestria e as amigas desfrutaram de uma noite inesquecível. A banda tem um significado especial para cada uma delas e, por isso, não foi difícil ver as amizades cantando em uníssono clássicos como Mamma Mia, Fernando, Gimme! Gimme! Gimme! e a icônica Dancing Queen, que elevou ainda mais os ânimos. Ninguém ficou parado!

Com vista privilegiada, o posicionamento perfeito do camarote, situado a poucos metros dos músicos, tornou a experiência ainda mais marcante. Do alto, era possível ver a plateia contagiada com os hits — os mais animados até conseguiram fazer uma palhinha com os vocalistas. O grupo ABBA The Show é formado por Camilla Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaffer, Lasse Jonsson, Finn Sjöberg, Lasse Wellandere e Roger Palm.

DecoraçãoQuando as convidadas de Cleucy chegavam ao camarote, deparavam-se com um belíssimo mural composto por balões dourados. O brilho deu o tom da noite, que tinha alegria e amizade como palavras de ordem ao som do ABBA The Show. Espaços instagramáveis ficaram bombados. As convidadas fizeram questão de registrar, em selfies e vídeos, instantes icônicos do ambiente exclusivo e do show.

As palavras ABBA e By Cleucy estamparam detalhes da decoração primorosa, elaborada pelos produtores Tiago Correia e Mônica Torres. Um backgroud vermelho com Metrópoles Music by Cleucy surgem nos cliques da anfitriã e convidadas. As presentes se sentaram em lounges e trocaram vivências com músicas da banda sueca.

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Espaço instagramável para as fotosPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Detalhes do espaço Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Ambiente instagramável Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

By CleucyPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Lounges no camarotePedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Espaço para a selfiePedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Decoração com balões dourados Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Mesas do camarotePedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Centro de mesa do camarotePedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Letras iluminadas Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

O ambiente foi todo ornamentado nas cores dourado, vermelho e preto Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

O ABBA The Show ocorreu na noite dessa segunda-feira (30/5)Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Ambientação do espaço Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Local para o registro de fotos Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Detalhes do espaço do Camarote by CleucyPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Camarote Metrópoles Music by CleucyPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Entrada para o Camarote by CleucyPedro Iff/Metrópoles

BuffetNo buffet, assinado por Renata La Porta, sobressaíram finger foods e pratos sofisticados, a exemplo de burrata com tomatinhos confit, brie folhado com geleia de frutas silvestres, guacamole, toast de salmão defumado com cream cheese e dill, minisanduíches e bacalhau em natas. O pene com molho roquefort foi uma experiência gastronômica à parte.

No quesito bebidas, além de champanhe, foi possível elaborar as caipirinhas na hora. Os coquetéis mais tradicionais, como gim tônica, foram concorridos.

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Camarote Metrópoles Music by CleucyPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Os preparos levaram a assinatura de Renata La PortaPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Delícias oferecidasPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Pães artesanais Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Champanhe no Camarote by CleucyPedro Iff/Metrópoles

Camarote Metrópoles e Camarote VIP Cleucy – Abba The Show Metrópoles Music

DoçurasArthur Menescal/Especial para o Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Os quitutes foram aprovados pela anfitriã e convidadasPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Buffet do Camarote by CleucyPedro Iff/Metrópoles

Camarote Metrópoles e Camarote VIP Cleucy – Abba The Show Metrópoles Music

Quitutes saboreadosArthur Menescal/Especial para o Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Bar do Camarote by CleucyPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Frutas usadas nos preparos Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Taças Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Delícias apetitosas Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Renata La Porta elaborou o buffet Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

As delícias agradaram os mais diversos paladares Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (30/04/23). Cobertura Social do Abba The Show. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Os pratos servidos estavam uma delíciaPedro Iff/Metrópoles

Ao final, as convidadas partiram para um animado after comandado pelo DJ Rafael Ktuh no foyer do Centro de Convenções. No setlist, grandes sucessos internacionais e uma pista de dança para lá de fervida!

Confira quem passou pelo camarote Metrópoles Music by Cleucy Estevão:

Vice-governadora do DF, Celina Leão e Cleucy EstevãoPriscilla Borges, Cleucy Estevão e Lilian TahanSônia Lim, Cleucy Estevão, Caroline Collor e Claudia SalomãoClaudia Meireles e Cleucy EstevãoLuiz Eduardo Estevão e Amanda FavieroDanglades Eid, Cleucy Estevão e Flávia GuthCleucy Estevão e Claudia SalomãoCleucy Estevão e Lucila PenaCleucy Estevão e Virginia AfonsoLara Torres, Cleucy Estevão, Silvana Chaves e Thaienne FernandesSuely Nakao, Cleucy Estevão e Denise ZubaMiranda Castro, Isabella Carpaneda e Silvana ChavesCristiane Pimenta da Veiga e Georgia de LucaMônica Torres e Andréa CabreraPaloma Gastal, Duda Portella Amorim e Gabriela GastalLara Calaça, Soraia Debs e Janine BritoCristiane Constantino, Claudia Andrade, Ana Luiza Favato e Auristela ConstantinoCleucy Estevão, Flávia Guth e Lucila PenaLara Calaça, Cleucy Estevão e Ivana ValençaSilvia Moura, Rosana Xavier, Cleucy Estevão, Laura Vieira, Sabrina Alves, Ana Cristina Moura e Adriana LoboMargarida Kalil, Cleucy Estevão, Gláucia Benevides e Denise ZubaSuely Nakao, Ana Rezende e Janine BritoClaudia Salomão, Vanessa Lemos, Cleucy Estevão, Isabella Carpaneda, Virginia Afonso, Letícia Cunha Lima, Silvana Chaves e Cheila WobidoClaudia Tolentino e Cleucy EstevãoCheila Wobido e Cleucy EstevãoCristiane Pimenta da Veiga, Suely Nakao, Georgia de Luca, Gláucia Benevides, Miranda Castro e Isabella CarpanedaTâmara Bontempo e Ana RezendeMiranda Castro, Silvana Chaves e Lara TorresSilvana Moura e Claudia TolentinoDenise Zuba, Cleucy Estevão, Vírgina Afonso e Cheila WobidoCleucy Estevão entre as belas amigasMelissa Gontijo, Sônia Lim, Ana Maria Gontijo e Ana Paula Polit GontijoOhara Jorge e Cleucy EstevãoVice-governadora do DF, Celina Leão e Claudia MeirelesAs convidadas do camarote assistiram à apresentaçãoUma das canções mais esperadas do showABBA The Show, em Brasília, é uma produção incrível do Metrópoles MusicTati Mauriz, Claudia Meireles, Vírginia Afonso e Cleucy EstevãoRosana Xavier, Laura Campos, Ana Cristina Moura, Sílvia Moura, Sabrina Alves, Cleucy Estevão e Adriana LoboSilvana Moura e Cleucy EstevãoThaienne Fernandes, Lara Torres e Silvana ChavesCristiane Pimenta da Veiga e Michella MarysVânia Carvalho e Denise ValadaresPatrícia Silva, Patrícia Bittencourt e Sílvia MouraClarice Lagares e Danglades EidAna Maria GontijoPatrícia Justino VazRosângela LacerdaClarice LagaresCleucy Estevão entre Tatiana Mauriz, Claudia Meireles e Virginia AfonsoThaienne Fernandes, Lara Torres e Silvana ChavesPriscilla Borges, Lilian Tahan e Claudia MeirelesKatja Nord é uma das vocalistasCamilla Dahlin no palcoCamarote Metrópoles Music by CleucyVista privilegiada do Camarote by CleucyTiago Correia e Cleucy EstevãoCamarote by Cleucy EstevãoCleucy Estevão e amigas tiram belíssima fotoLara Torres, Cleucy Estevão, Silvana Chaves e Thaienne FernandesCleucy Estevão e Lucila PenaSuely Nakao, Cleucy Estevão, Denise Zuba, Silvana Moura, Claudia Tolentino e Gláucia BenevidesLaura Campos, Sabrina Alves, Adriana Lobo, Rosana Xavier, Sílvia Moura e Ana Cristina MouraSuely Nakao, Cleucy Estevão, Denise Zuba, Silvana Moura, Claudia Tolentino e Gláucia BenevidesMomento do showCamilla Dahlin e Katja Nord animam o públicoTiago Correia e Mônica TorresRosana Xavier, Silvia Moura, Ana Cristina Moura e Laura VieiraSoraia Debs e Lara CalaçaClarice LagaresLetícia Cunha LimaThaienne Fernandes, Lara Torres, Cleucy Estevão e Kika CardosoDenise Zuba, Elizabeth Naoum, Suzy Lobo, Tâmara Bontempo, Margarida Kalil, Cleucy Estevão e Gláucia BenevidesSabrina Alves, Laura Campos, Cleucy Estevão, Mônica Torres, Adriana Lobo, Ana Cristina Moura, Sílvia Moura, Rosana Xavier e Miranda CastroSônia Lim, Soraia Debs, Cleucy Estevão e Lara CalaçaClaudia Andrade, Janine Brito, Cleucy Estevão, Gláucia Benevides, Ana Rezende, Silvana Moura e Suely NakaoClarice Lagares e Cleucy EstevãoGláucia Benevides, Cleucy Estevão e Ana RezendePaloma Gastal, Duda Portella Amorim, Cleucy Estevão, Flávia Guth e Lucila Pena fazem uma selfieCleucy Estevão; a vice-governadora do DF, Celina Leão; e Luciana ZagoLara Torres e Patrícia Justino VazA cantora Katja NordCamilla DahlinA dupla de vocalista no palcoJanine Brito, Cleucy Estevão, Danglades Eid e Flávia GuthGeorgia de Luca, Claudia Meireles e Patrícia Justino VazPaloma Gastal, Thaienne Fernandes e Gabriela GastalClaudia Meireles, Ana Maria Gontijo e Clarice LagaresVirna Smith e Claudia SalomãoCândida Guth e Flávia GuthClaudia Salomão e Virginia AfonsoA banda sueca se apresentou nesse domingo (30/4)Momentos do show inesquecívelCleucy Estevão no Meet and Greet com os integrantes da banda ABBA The ShowOrquestra Sinfônica de LondresA chef Renata La PortaCristiane Constantino, Claudia Meireles, Cleucy Estevão e Virna SmithCleucy Estevão ao lado da amiga Claudia SalomãoCleucy Estevão rodeada das amigasHora da selfie no Camarote Metrópoles by CleucyClaudia Meireles e Rosângela LacerdaDanglades EidSuely Nakao dança ao som da bandaClaudia Meireles, Vanessa Lemos e Cristiane Pimenta da Veiga cantam com o ABBA The ShowBadalação no espaçoEspetáculo do ABBA The ShowVista do espetáculo do ABBA The ShowAna Luiza Favato, Tati Mauriz, Georgia de Luca, Vanessa Lemos, Cristiane Constantino, Cristiane Pimenta da Veiga e Claudia AndradeGrupo de belas amigas posam para a fotoCleucy Estevão aplaude o ABBA The ShowCrianças sobem ao palco e cantam com o ABBA The ShowVista privilegiada do camarote para o showTati MaurizMichella MarysMomento de animação durante a apresentação do ABBA The ShowClaudia Meireles e a vice-governadora do DF, Celina Leão, cantam ABBA The ShowA banda cantou hits marcantesCamilla Dahlin interage com a plateiaPublico assiste ao show“Selfie da selfie” de Georgia de Luca e Michella MarysRosana XavierAdriana LoboConvidadas registram o showFim do espetáculoConvidados aplaudem a apresentação do ABBA The ShowABBA The Show reverenciam o públicoLuiz Estevão no Meet and Greet com os integrantes da banda ABBA The ShowClaudia Meireles no Meet and Greet com os integrantes da banda ABBA The ShowLuiz Estevão de Oliveira e Flávia Guth no Meet and Greet com os integrantes da banda ABBA The ShowLuiz Eduardo Estevão e Amanda Faviero no Meet and Greet com os integrantes da banda ABBA The ShowClaudia Salomão no Meet and Greet com os integrantes da banda ABBA The ShowCândida Guth e Francisco Ullrich no Meet and Greet com os integrantes da banda ABBA The ShowLuiz Estevão e Cleucy EstevãoA deputada federal Bia Kicis (PL-DF)Cleucy Estevão e Claudia SalomãoClaudia Meireles, Rosângela Lacerda, Georgia de Luca, Cristiane Pimenta da Veiga, Isabella Carpaneda e Michella Marys no after da apresentaçãoLuiza Estevão com os amigos no after do ABBA The ShowVanessa LemosLuiz Estevão e Ilca Maria EstevãoAfter party do espetáculoCleucy Estevão, Luiz Estevão e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF)Luiza Estevão e Cleucy EstevãoAmanda Faviero e Luiz Eduardo EstevãoLuiza Estevão com os amigosO pós-show foi animadíssimoServiço

Decoração: Mônica Torres e Tiago Correia

Buffet: Renata La Porta

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

Mais lidas