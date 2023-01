Clipe de Shakira mandando indireta para Piqué bate recorde de visualizações

Uma mulher traída e um talento para escrever música. Shakira mostrou que é vingativa e que toda raiva que sofreu com o ex-marido, Piqué, poderia se transformar em dinheiro e visualizações. O clipe “Shakira Bzrp Music Sessions 53”, que foi produzido pelo DJ argentino Bizarrap, já conseguiu ultrapassar a marca de 100 milhões de visualizações.

“Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você”, diz um trecho da música. O jogador, percebendo que na canção ela manda indiretas para ela, aproveitou para provocar a artista aparecendo em um vídeo dirigindo um carro que Shakira cita no clipe. A relação entre Piqué e Shakira acabou após a cantora descobrir que o jogador a traiu com uma mulher mais jovem e a colocou dentro da mansão da família enquanto ela fazia shows.

Eles assinaram o acordo sobre a guarda dos filhos em novembro do ano passado. Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, ficaram entre a casa da cantora e a casa do pai. Após o término do casamento, Piqué anunciou a aposentadoria do futebol profissional e a saída do Barcelona.

Na época, os dois emitiram um comunicado para pedir respeito à privacidade do ex-casal e dos filhos. “Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade. Agradecemos a compreensão.”